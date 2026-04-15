English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் செய்தி. முக்கிய கோரிக்கைகளை NC JCM ஊதியக்குழுவின் முன் சமர்ப்பித்துள்ளது. அதை பற்றி இங்கே காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: NC-JCM இறுதி வரைவு அறிக்கையானது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முன்னணி சங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் இணைந்து, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளின் தொகுப்பாகும். தேசிய கவுன்சில் (NC-JCM) என்பது இச்சங்கங்களின் மைய அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது.
1 /10

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி ஒன்று உள்ளது. கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் வரைவுக் குழுவின் முக்கிய கோரிக்கைகள் தொடர்பான செய்திகள் வெளிவந்துள்ளன.

2 /10

குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 69,000, 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ஆண்டுக்கு 6 சதவீத ஊதிய உயர்வு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் குறைந்தபட்ச வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) 30 சதவீதமாக உயர்த்துதல் ஆகியவை 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக NC-JCM, அதாவது, கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் வரைவுக் குழு முன்வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளில் சிலவாகும்.

3 /10

இந்தக் கோரிக்கைகள் அடங்கிய இறுதி வரைவு அறிக்கை, 2026 ஏப்ரல் 13, திங்களன்று 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் (8th CPC) சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக எகனாமிக் டைம்ஸ் இதழின் அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது.

4 /10

இறுதி வரைவு அறிக்கை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்த இறுதி வரைவு அறிக்கையானது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முன்னணி சங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் இணைந்து, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளின் தொகுப்பாகும். தேசிய கவுன்சில் (NC-JCM) என்பது இச்சங்கங்களின் மைய அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது.

5 /10

2026 ஏப்ரல் 14 அன்று வரைவுக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், தேசிய கவுன்சில் செயலாளர் சிவ கோபால் மிஸ்ரா பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்: "8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான வரைவுக் குழுவின் இறுதி ஆலோசனைக் கூட்டம், 2026 ஏப்ரல் 13 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ஜே.பி. சௌபே நினைவு நூலகத்தில் (AIRF அலுவலகம்) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில், வரைவுக் குழுவானது கோரிக்கைகள் அடங்கிய அறிக்கையை இறுதி செய்ததுடன், அதனை 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் இணையதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளது."

6 /10

இறுதி வரைவு அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள பிற கோரிக்கைகள்? பிற கோரிக்கைகளில் ஒன்றாக, 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இருந்த 18 வகையான ஊழியர் நிலைகளை (levels) 7 ஆகக் குறைக்க வேண்டும் என்று வரைவுக் குழு 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

7 /10

இத்துடன், குடும்ப அலகுகளின் (family units) எண்ணிக்கையை 3-லிருந்து 5 ஆக உயர்த்துதல், 30 ஆண்டுகால பணிவாழ்வில் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் குறைந்தது 5 பதவி உயர்வுகள் வழங்குதல் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத்தை மறுசீரமைத்தல் ஆகிய கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் 2026 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று வரைவுக் குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.

8 /10

2004 ஜனவரி 1 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று இறுதி மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம் என அனைத்திலும் மாற்றம் கோரப்படுள்ளது. 

9 /10

'C' பிரிவு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 1 கோடியும், 'B' பிரிவு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 1.5 கோடியும் மதிப்பிலான குழுக் காப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும். பணிக்காலம் முழுவதும், 60 நாட்கள் 'பெற்றோர் பராமரிப்பு விடுப்பு' (Parent Care Leave) வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், மகப்பேறு விடுப்பை 240 நாட்களாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

Next Gallery

