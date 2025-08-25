8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்

8th Pay Commission ToR: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. 8வது சம்பளக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இந்த மாதம் வெளியிடப்படக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கத்தில் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த விதிமுறைகளில் புதிய ஊதியக்குழு எந்தெந்த விஷயங்களில் ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகளை வழங்க வேண்டும் என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இதில் அடிப்படை ஊதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஓய்வூதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் பிற வசதிகள் தொடர்பான அம்சங்கள் அடங்கும். ToR வெளியிடப்பட்டவுடன், ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அதன் பணியைத் தொடங்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல முக்கிய செய்திகள் வரவுள்ளன. 8வது சம்பளக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இந்த மாதம் வெளியிடப்படக்கூடும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பு விதிமுறைகள் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான பணிகள் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கும். இதன் பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படவுள்ள உயர்வு பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
தேசிய கூட்டு கவுன்சில் ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் பக்க செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, NDTV பிராஃபிட்டிடம் இது குறித்து பேசியுள்ளார். “அரசாங்கம் விரைவில் விதிமுறைகள் (TOR) அங்கீகரிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த மாதத்திற்குள் அது அங்கீகரிக்கப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், ஆனால் இப்போது எதுவும் சொல்ல முடியாது.” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
NC-JCM என்பது அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர் சங்க பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பாகும். மத்திய அரசுக்கும் அதன் ஊழியர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்களை உரையாடல் மூலம் தீர்ப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான தளமாக இது செயல்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ToR என்றால் என்ன? குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) என்பது, புதிய ஊதியக்குழு எந்தெந்த விஷயங்களில் ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகளை வழங்க வேண்டும் என்பதைச் சொல்லும் ஒரு ஆவணமாகும். இதில் அடிப்படை ஊதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஓய்வூதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் பிற வசதிகள் தொடர்பான அம்சங்கள் அடங்கும். ToR வெளியிடப்பட்டவுடன், ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அதன் பணியைத் தொடங்கும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.92 முதல் 3 அல்லது அதற்கு சற்று அதிகமாக இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.46 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் சுமார் 30–34% அதிகரிக்கும். அது 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பளம் சுமார் 13% மட்டுமே அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக, லட்சக்கணக்கான மத்திய ஊழியர்களுக்கு பெரிய சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இறுதி முடிவு ஆணையம் மற்றும் அரசாங்கத்தைப் பொறுத்தது.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ToR வெளியிடப்பட்டால், ஆணையத்தின் அறிக்கை 2026 க்குள் வரலாம். அதன் பிறகு மத்திய அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கபப்ட வேண்டும்.
இருப்பினும், 7வது ஊதியக் குழுவைப் போலவே, ஆணையம் அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதிலும், அதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 2027–28 க்குள் புதிய ஊதிய அளவின் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
8வது ஊதியக்குழுவின் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வின் பலன் கிடைப்பதோடு அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு மற்றும் ஓய்வூதியத்திலும் மிகப்பெரிய ஏற்றம் காணப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.