8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்.... ஓய்வூதியம் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டும், கணக்கிடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியம் அதிரடியாக அதிகரிக்கவுள்ளது. கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Pension Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்விலும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்விலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு முக்கியமானது. பல்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களில் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு சமீபத்தில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. கடந்த வாரம் மத்திய அரசு சம்பள ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை அறிவித்து, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தது.
இந்த ஆண்டு ஜனவரியில், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அறிவித்தது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், இதற்கான பணிகள் மந்தமாகவே நடந்தன. தற்போது 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், 2026 ஜனவரி முதல் இதன் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்விலும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்விலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும். இதனுடன் பிற அலவன்சுகளையும் சேர்த்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஊழியர்களை போலவே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கணிசமான ஓய்வூதிய உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு முன்னாள் ஊழியரின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.40,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியம் சுமார் ரூ.76,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.08 ஆக நிரணயிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதியம் ரூ.114,400 ஆக உயரும். 7வது ஊதியக்குழுவில் உள்ளது போல ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 சதவீதம் ஆக இருந்தால், ஓய்வூதியம் 1 லட்ச ரூபாயைத் தாண்டும். அதாவது, தற்போது ஒரு ஓய்வூதியதாரர் 40,000 ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெறுகிறார் என்றால், 8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் ஓய்வூதியம் 1 லட்ச ரூபாயைத் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதிய உயர்வு ம் ரூ.83,000 ஆக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஆக இருந்தால், ஓய்வூதியம் ரூ.120,000 ஆக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிப்படை ஊதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு, வெவ்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்: 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600 / 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400 / 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400 / 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100 / 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800 / 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
8வது ஊதியக்குழுவின் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதிய உயர்வால், ஓய்வூதியதாரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஓய்வூதிய உயர்வை பெறுவார்கள். இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி ஆதரவை அளுக்கும். அரசாங்கத்தின் ஓய்வூதியதாரர் போர்ட்டலின்படி, அக்டோபர் 30, 2025 நிலவரப்படி, 68.72 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளனர்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.