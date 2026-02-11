8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றமா? 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். 8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் முன்பு போலவே, நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் பொருந்தும் தற்போதைய விதிகளின்படி வழங்கப்படுகிறது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. ஓய்வூதியங்கள் முன்பு போலவே இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் ஆறுதல் தரும் செய்தி வந்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான தொடர்ச்சியான ஊகங்களுக்கு மத்தியில், தற்போதைய ஓய்வூதிய விதிகளில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, ஓய்வூதிய முறை முன்பு போலவே தொடரும்.
அரசாங்கம் தனது எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் என்ன கூறியது? பிப்ரவரி 9, 2026 அன்று, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது, மக்களவையில் இந்த விவகாரம் குறித்து ஒரு நேரடி கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி எழுத்துப்பூர்வமாக நிலைமையை தெளிவுபடுத்தினார்.
"ஓய்வூதியதாரர்களிடையே பாகுபாடு காட்டவோ அல்லது விதிகளை மாற்றவோ அரசாங்கத்திற்கு எந்த நோக்கமும் இல்லை" என்று அவர் கூறினார். ஓய்வூதிய விதிகள் குறித்து அரசாங்கம் கூறியவற்றை பற்றி இங்கு விரிவாக காணலாம்.
மிக முக்கியமாக, சிவில் மற்றும் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களில் எந்த வித குறைப்புகளோ அல்லது மாற்றங்களோ இருக்காது. ஓய்வூதியங்கள் முன்பு போலவே இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? 8வது ஊதியக் குழுவுக்கான உருவாக்கம் நவம்பர் 3, 2025 அன்று முறையாக நடந்தது என்று அரசாங்கம் கூறியது. ஆணையம் அதன் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இறுதி அறிக்கை வர இன்னும் காலம் எடுக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு, கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை வழங்கும். இருப்பினும், ஆணையம் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, அரசாங்கம் பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொண்டு, அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவுகள் வெளியிடப்பட்ட பிறகுதான் அனைத்து மாற்றங்களும் செயல்படுத்தப்படும். அதுவரை, பழைய ஓய்வூதிய முறையே அமலில் இருக்கும். அமைப்பில் எந்த மாற்றங்களும் இருக்காது.
டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கும் இதே விதிகள் பொருந்தும். ஓய்வூதியத் திருத்தங்கள் எப்போதும் அரசாங்க உத்தரவின் பேரில் செய்யப்படுகின்றன, தானாகவே செய்யப்படுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆகையால், 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பெறப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் என அனைத்து அம்சங்களிலும் திருத்தங்கள் செய்யப்படும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியக் குறைப்புக்கள் எதுவும் இருக்காது, மேலும் புதிய விதிகள் எதுவும் இயற்றப்படாது. இருப்பினும், 8வது சம்பளக் குழு அறிக்கை வந்தபிறகுதான் இவை அனைத்தைப் பற்றிய தெளிவும் கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.