English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள்... போனஸ், சம்பள உயர்வு அனைத்தும் இனி தனியார் துறை போல்

8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள்... போனஸ், சம்பள உயர்வு அனைத்தும் இனி தனியார் துறை போல்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அவர்களது ஊதிய கட்டமைப்பு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் காணவுள்ளது. முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Structure: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இணையாக அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தைக் கொண்டுவருவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக நிதி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது நடந்தால், போனஸ், ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு என அனைத்திலும் மிகப்பெரிய மாற்றம் எற்படும்.
1 /11

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல முக்கிய செய்திகள் உள்ளன. 8வது ஊதியக் குழு விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரவுள்ளது.

2 /11

தனியார் துறைக்கு இணையாக அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தைக் கொண்டுவருவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக நிதி அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தனியார் துறை நிறுவனங்களைப் போலவே அரசு வேலைகளையும் கவர்ச்சிகரமானதாகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் மாற்றுவதே இதன் நோக்கம்.

3 /11

இந்தப் புதிய பரிந்துரைகளை அரசாங்கம் அங்கீகரித்தால், தனியார் நிறுவனங்களைப் போன்ற சம்பள அமைப்பை மத்திய அரசு ஊழியர்களும் பெறலாம். அனைத்து துறைகளிலும் அதிகரித்த உற்பத்தித்திறனையும் மேம்பட்ட பணி முடிவுகளையும் உறுதி செய்யும் வகையில், செயல்திறன், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும்.

4 /11

திறமையான நபர்களை அரசுத் துறையில் பணிபுரிய ஈர்க்கும் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கும் பணி 8வது சம்பள ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​அரசு வேலைகள் வெறும் "பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்பு" என்று கருதப்படாமல், முன்னேற்றம், நல்ல ஊதியம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு தொழிலாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

5 /11

நிதி அமைச்சகத்தின் உத்தரவுகளின்படி, அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் சம்பள அளவுகளை தனியார் துறை நிலைகளுக்கு நெருக்கமாகக் கொண்டுவருவது எப்படி என்பதை ஆணையம் மதிப்பீடு செய்யும். குறிப்பாக தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் அல்லது சிறப்பு அறிவாற்றல் தேவைப்படும் பதவிகளில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படும். இது ஐடி, தரவு பகுப்பாய்வு, பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் நிர்வாகம் போன்ற துறைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வைக் கொண்டு வரலாம். இது அரசாங்கம் திறமையான ஊழியர்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள உதவுவது மட்டுமல்லாமல், இளம் நிபுணர்களை அரசு வேலைகளுக்கு ஈர்க்கவும் உதவும்.

6 /11

புதிய சம்பள அமைப்பு முடிவு சார்ந்ததாக இருக்கும். ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெகுமதி மற்றும் பதவி உயர்வு வழங்கப்படும். இது அரசாங்கத்தின் பணி கலாச்சாரத்தை மிகவும் நவீனமாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்றும். தனியார் துறையில் பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகளும் இந்த அடிப்படையில்தான் உள்ளன.

7 /11

மிக முக்கியமாக, 8வது சம்பள ஆணையம் செயல்திறன் சார்ந்த போனஸ் முறையை பரிந்துரைக்கலாம். அதாவது, இனி அனைத்து ஊழியர்களும் ஒரே மாதிரியான ஊதிய உயர்வைப் பெற மாட்டார்கள். கடினமாக உழைத்து புதுமைகளை வெளிப்படுத்துபவர்களும் அதிக ஊதியத்தைப் பெறுவார்கள்.

8 /11

7வது ஊதியக்குழு சம்பள கட்டமைப்பை எளிமைப்படுத்துவதிலும் சமநிலைப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.இந்த முறை 8வது ஊதியக்குழு தகுதி மற்றும் போட்டித்திறன் அடிப்படையில் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கி செயல்படும். இந்த புதிய சம்பள அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டால், அது இந்தியாவில் அரசாங்க வேலைகளின் பிம்பத்தை முற்றிலுமாக மாற்றும். அரசாங்க வேலைகளை வெறும் நிரந்தர மற்றும் பாதுகாப்பானதாக கருதுவதற்குப் பதிலாக, மக்கள் இப்போது அவற்றை ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய, சவாலான மற்றும் மரியாதைக்குரிய தொழில் விருப்பமாகவே பார்ப்பார்கள்.

9 /11

இவை அனைத்தும் வழக்கமான ஊதிய உயர்வு பரிந்துரைகளுக்கு கூடுதலாக இருக்கும். அடிப்படையில் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படும்.

10 /11

பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என பார்க்கலாம். 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560 / 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440 / 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040 / 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260 / 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480 / 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000

11 /11

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.  

8th Pay Commission 7th pay commission salary Central government employees pension

Next Gallery

சிஎஸ்கே - குஜராத் டிரேடிங்.. எற்பட்டுள்ள திருப்பம்.. வாஷிங்டன் சென்னை வராரா?