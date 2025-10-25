8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Take Home Pay: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட் காத்திருக்கிறது. டேக் ஹோம் பே எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது மத்திய சம்பள ஆணையம் அனைத்து அரசுத் துறைகளிலும் சம்பள கட்டமைப்புகளை நெறிப்படுத்தி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் கணிசமான அதிகரிப்பை எதிர்பார்க்கலாம்.
ஜனவரி 2025 இல் மத்திய அமைச்சரவை 8வது சம்பளக் குழுவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஜனவரி 1, 2026 அன்று அது செயல்படுத்தப்படும் என்று திட்டமிடப்பட்டது. எனினும், அது இப்போது தாமதப்படலாம்.
2016 ஆம் ஆண்டில் அமலுக்கு வந்த 7வது ஊதியக்குழு 2025 டிசம்பரில் நிறைவடைகிறது. அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் பொருளாதார கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்ய, சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை சீர்திருத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 8வது ஊதியக்குழு செயல்படும்.
8வது ஊதியக்குழு 48.62 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 67.85 லட்ச ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சீர்திருத்தங்களால் பயனடைவார்கள். இது அவர்களது நிதி நிலையை வெகுவாக உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது ஊடியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்காக 2.28 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.28 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் 34.1 சதவீதம் உயரும். குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமான ரூ.18,000 ரூ.41,000 ஆக உயரும். இது மிகப்பெரிய அதிகரிப்பாகும்.
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 65% - 70% -ஐ எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் அகவிலைப்படி (DA), அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது அடிப்படை ஊதியத்தை அதிகரிக்கும். நகர வகை மற்றும் ஊழியர் லெவலை அடிப்படையாகக் கொண்ட வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் பயண கொடுப்பனவு (TA) ஆகிய கூடுதல் அலவன்சுகளும் அதிகரிக்கும்.
புதுப்பிக்கப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் சேர்த்து, பின், பொருந்தக்கூடிய விலக்குகளைக் கழித்து திருத்தப்பட்ட மொத்த சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும். மேலே குறிப்பிட்ட உதாரணத்தின் அடிப்படையில் ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் தொகை, அதாவது டேக் ஹோம் பே சுமார் 34% அதிகரிக்கும் என நிபுணர்களால் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களும் நிதி நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றதை காண்பார்கள். புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.9,000 இலிருந்து ரூ.20,500 ஆக உயரத்தக்கூடும். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை அளிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு மூலம் செய்யப்படும் சீர்திருத்தங்கள் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்தல், முரண்பாடுகளைக் குறைத்தல் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்கள் மற்றும் துறைகளிலும் ஊதிய திருத்தங்களுக்கான சீரான தரத்தை உருவாக்குல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.