  • 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்

8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? புதிய ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்? 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான சில சமீபத்திய முக்கிய புதுப்பித்தல்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே, 8வது ஊதியக்குழு குறித்த சர்ச்சைகளும் விவாதங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. 8வது சம்பளக் குழு லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரப் போகிறது. புதிய சம்பளம், அதிகரித்த DA-DR மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு என பல நன்மைகள் கிடைக்கும். இருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வந்த பின்னர்தான் முழுமையான தகவல்களும், கணக்கீடுகளும் கிடைக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவை அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. ஆனால் கமிஷன் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் எடுக்கும். அதாவது, ஜனவரி 2026 முதல் இது உடனடியாக அமலுக்கு வர வாய்ப்பில்லை. அதாவது அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பின்னரே சம்பள உயர்வு செயல்படுத்தப்படும்.

முழுமையான அமலாக்கம் எப்போது இருந்தாலும், சம்பள திருத்தம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாக கருதப்படும். ஆகையால், ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் பணம் உடனடியாக கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படாது. அறிக்கை வெளியான பின்னரே அனைத்து மாற்றங்களும் இறுதி செய்யப்படும் என்பதால், ஊழியர்கள் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் DA மற்றும் HRA நிறுத்தப்படும் என்று பல சமூக ஊடகப் பதிவுகள் கூறுகின்றன. DA மற்றும் HRA முன்பு போலவே வழங்கப்படும் என்று அரசாங்கமே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஆகையால் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

சிலர் அகவிலைப்படி அதாவது DA அடிப்படை ஊதியத்தில் சேர்க்கப்படும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் தற்போது அத்தகைய திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. முன்பு போலவே, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) திருத்தப்படும்.

8வது ஊதியக் குழு நாடு முழுவதும் சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். இதன் செயலாக்கத்திற்கு பிறகு, சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் என அனைத்தும் அதிகரிக்கும்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவில், அது 2.57 ஆக இருந்தது. தற்போது 8வது ஊதியக் குழுவில், இது 2.86 அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாக சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஏற்படும்.

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பள உயர்வு குறித்து அரசாங்கம் எந்த அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களையும் வெளியிடவில்லை. ஆனால் கடந்த கால போக்குகளின் அடிப்படையில், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் 30% முதல் 34% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதிகரித்த அடிப்படை ஊதியத்திற்கு DA/DR பொருந்தும்.

அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகிய இரண்டும் AICPI-IW குறியீட்டின் அடிப்படையில் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படும். 8வது ஆணையத்திற்குப் பிறகும் இந்த செயல்முறை தொடரும். நல்ல செய்தி என்னவென்றால், DA மற்றும் DR விகிதங்கள் சமமாக இருப்பதால், ஓய்வூதியதாரர்கள் முழு பலனைப் பெறுகிறார்கள்.

அகவிலை நிவாரணம் அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்படும் என்று ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் கவலைப்பட்டன. இருப்பினும், DR ஐ ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எனவே, ஓய்வூதியம் முன்பு போலவே அதிகரிக்கும்.

ஜனவரி 1, 2026 முதல் புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​அறிக்கை வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து அது செயல்படுத்தப்படும் வரையிலான மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும். அதாவது, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

