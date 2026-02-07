English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8வது ஊதியக்குழு இணையதளம் LIVE: மக்களின் கருத்தை கோரும் அரசு.... இப்படி அனுப்பலாம்

8வது ஊதியக்குழு இணையதளம் LIVE: மக்களின் கருத்தை கோரும் அரசு.... இப்படி அனுப்பலாம்

8th Pay Commission Website: 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், இன்னும் பலரும் தங்கள் கருத்துகளை அனுப்பலாம். இதன் முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை தொடங்கியுள்ளது. 8வது மத்திய ஊதியக் குழு, சிறந்த தகவல்களைப் பெறுவதற்காகக் கருத்துக்கள்/உள்ளீடுகளைக் கோரியுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசாங்கம் அந்தக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தையும் (https://8cpc.gov.in/) தொடங்கியுள்ளது. இணையதளத்தைத் தொடங்கிய பிறகு, 8வது ஊதியக் குழு அமைச்சகங்கள், துறைகள், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துக்களையும் உள்ளீடுகளையும் அரசு கோரியுள்ளது.

தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையில் என்ன கூறியுள்ளது? “8வது மத்திய ஊதியக் குழு, சிறந்த தகவல்களைப் பெறுவதற்காகக் கருத்துக்கள்/உள்ளீடுகளைக் கோருகிறது. இந்த உள்ளீடுகள் MyGov.in வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள 18 கேள்விகளைக் கொண்ட ஒரு கேள்வித்தாள் மூலம் கட்டமைக்கப்பட்ட முறையில் கோரப்படுகின்றன. அமைச்சகங்கள், துறைகள், மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கள், அரசு ஊழியர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள், நீதித்துறை அதிகாரிகள், நீதிமன்றங்களின் அதிகாரிகள்/ஊழியர்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள், பணியில் உள்ள அல்லது ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் சங்கங்கள் அல்லது தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் தனிநபர்களிடமிருந்து பதில்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன,” என்று ஊதியக் குழு தனது புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

8வது ஊதியக்குழு வலைத்தளத்திற்கு கருத்துகளை அனுப்பும் நபர்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்படாது என்றும், கேள்வித்தாளுக்கான பதில்கள் ஒட்டுமொத்தமான, அடையாளம் வெளியிடப்படாத அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வெளியிடப்படும் என்றும் ஊதியக் குழு கூறுகிறது.

8வது ஊதியக் குழுவிற்கான கருத்துகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி எது? பதில்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி திங்கட்கிழமை, மார்ச் 16, 2026 என்று 8வது ஊதியக் குழு தெரிவித்துள்ளது. "அனைத்து பதில்களும் MyGov போர்டல் வழியாகவே வர வேண்டும். காகித அடிப்படையிலான நேரடிப் பதில்கள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது PDF பதில்கள் ஆகியவை குழுவால் பரிசீலிக்கப்படாது,” என்று 8வது ஊதியக் குழு கூறுகிறது.

8வது ஊதியக் குழுவிற்கு யார் கருத்துகளை அனுப்பலாம்? இந்தக் கேள்விகளை பின்வருபவர்கள் உட்பட பரந்த அளவிலான பிரிவுகளை சேர்ந்த மக்கள் அனுப்பகாம்: இந்திய அரசாங்க ஊழியர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் ஊழியர்கள், நீதித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், பணியில் உள்ள மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் சங்கங்கள் அல்லது தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள், தொடர்புடைய பிற தனிநபர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள்

அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குதாரர்களுக்குக் கேள்வித்தாளின் அணுகலை உறுதிசெய்யும் வகையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் கேள்வித்தாள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி ஆகிய இரு மொழிகளிலும் கிடைக்கிறது. MyGov தளம் வழியாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும் பதில்கள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. வேறு எந்த ஊடகம் வழியாக அனுப்பப்படும் பதில்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

8வது ஊதியக் குழு: கருத்துகளை அனுப்ப கடைசி தேதி என்ன? 8வது மத்திய ஊதியக் குழு தொடர்பான கேள்வித்தாளுக்கான விடைகள் மற்றும் கருத்துகளை மார்ச் 16, 2026 வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.

8வது ஊதியக் குழு எப்போது அறிவிக்கப்பட்டது? 8வது ஊதியக் குழுவின் உருவாக்கம் ஜனவரி 2025-ல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது நிதி அமைச்சகத்தால் நவம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம்தான் முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது. அரசாங்கம் 8வது ஊதியக் குழுவை அமைத்து பணிக்கான விதிமுறைகளையும் (ToR) அங்கீகரித்ததுடன், சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற படிகளைத் திருத்துவதற்கான பரிந்துரைகள் அடங்கிய தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசத்தையும் வழங்கியது. ஊதியக் குழுவிற்குத் தலைநகரில் ஒரு அலுவலகம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அது இப்போது தனது இணையதளத்தையும் தொடங்கியுள்ளது.

8வது மத்திய ஊதியக் குழு, கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளக் கட்டமைப்புகள், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களை மறுவரையறை செய்வதில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். அதன் முழுமையான அமலாக்கம் 20217 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. அரசாங்கம் ஜனவரி முதல் அமலாக்க கணக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 1 1/2 முதல் 2 ஆண்டுகளுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

