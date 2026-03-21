8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

8th Pay Commission Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? இது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. சம்பள உயர்வில் இதன் பங்கு என்ன? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படையில் ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கிக் காரணியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்ட்ரால பெருக்கப்பட்டு புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) தொடர்பான சமீபத்திய கணக்கீடுகள், 8-வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் அமலுக்கு வரவில்லை. 8வது ஊதியக்குழு தனது அறிக்கையை அளித்த பின்னர் அரசு அதை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும்.
தற்போதைய அகவிலைப்படி புள்ளிவிவரங்கள் எதிர்கால ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகளை வழங்குகின்றன. இதன் விளைவாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வுபெற்றவர்களும் இந்தப் புள்ளிவிவரங்களை மிகக் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.
தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. இது ஜனவரி 2026 முதல் 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. தொழிலாளர் பணியகத்தின் (Labour Bureau) தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025-இல் CPI-IW குறியீடு 148.2-ஆக இருந்தது. இது ஜனவரி முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு அகவிலைப்படியில் சுமார் 2 சதவீதம் உயர்வு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் விளைவாக, மொத்த அகவிலைப்படி சுமார் 60.34 சதவீதமாக உள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை, வழக்கமாக 60 சதவீதமாக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையைக் கொண்டே தற்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் கணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படையில் ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கிக் காரணியாகும் (multiplier). ஒருவரின் அடிப்படை ஊதியம் 100 என்று வைத்துக்கொண்டு, அதனுடன் 60 சதவீத அகவிலைப்படியைச் சேர்த்தால், மொத்தத் தொகை 160-ஆகிறது. அதாவது, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.60-ஆக இருக்கும். இது 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஒரு அடிப்படை அளவுகோலாகச் செயல்படக்கூடும் என்றும், இது இந்த நிலைக்குக் கீழே செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
எனினும், வேறு பல காரணிகளும் இந்தப் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை இன்னும் உயர்த்தக்கூடும். கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில், அகவிலைப்படியின் மூன்று தவணைகள் சுமார் 18 மாதங்களுக்கு முடக்கப்பட்டு இருந்தன. இவை பின்னர் மீண்டும் வழங்கப்படவில்லை. இந்தத் தவணைகள் உரிய நேரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால், அகவிலைப்படி தற்போது 60 சதவீதத்தை விட கணிசமாக அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. இதன் விளைவாக, அவர்கள் ஒரு அதிகமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் கால அவகாசமும் இதில் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றும். 8-வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டாலும், கடந்தகால அனுபவங்களின்படி, அது உண்மையில் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஆகக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், பணவீக்கம் உயர்ந்து வருவதற்கேற்ப, அகவிலைப்படியும் (DA) சீராக அதிகரிக்கும் என்றும், அது 80% அல்லது 90% வரையிலான நிலைகளை எட்டக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இத்தகைய சூழலில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 அல்லது 1.9 என்ற அளவிற்கு உயரக்கூடும் என ஊகங்கள் நிலவி வருகின்றன. இது நிகழ்ந்தால், ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் கணிசமான உயர்வைச் சந்திக்கக்கூடும்.
தற்போது, அனைவரின் பார்வையும் அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையின் மீதே பதிந்துள்ளது. ஏனெனில், 8-வது ஊதியக் குழுவின் வாயிலாக ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய நிவாரணத்தின் அளவை, அரசின் அந்த நடவடிக்கையே இறுதியில் தீர்மானிக்கவிருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.