8வது ஊதியக்குழு: மாஸான சம்பள உயர்வு, அதை மிஞ்சும் ஓய்வூதிய உயர்வு... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இன்னும் சில மாதங்களில் அதிரடியான சம்பள உயர்வு காத்திருக்கிறது. ஓய்வூதியமும் அபார ஏற்றம் காணும். முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவில் 1.92 முதல் 3.25 -க்குள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என்ற மதிப்பீடு உள்ளது. எனினும், பல நிபுணர்கள் 2.15 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு ஆதரவாக உள்ளனர். 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. அனைவர் மனதிலும் இருக்கும் ஒரே கேள்வி: சம்பளம், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஆகும். 7வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இதை பற்றிய பல ஊகங்கள் உள்ளன.
8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.25 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என்ற விரிவான மதிப்பீடு உள்ளது. எனினும், பல நிபுணர்கள் 2.15 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு ஆதரவாக உள்ளனர். இது யதார்த்துடன் பொருந்தும் ஒரு எண்ணாக உள்ளது என்பது அவர்களது விவாதம்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் இரட்டிப்பாகும் என்ற பேச்சு உள்ளது. இதனால்தான் ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகமாகியுள்ளது. 2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அவர்களது சம்பளத்தை எவ்வளவு அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதற்கான கணக்கீடுகளை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்க தற்போதைய அடிப்படை சம்பளத்தைப் பெருக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். ஆகையால் இது மிக முக்கியமான ஒரு எண்ணாக பார்க்கப்படுகின்றது. பணவீக்கம், தினசரி செலவுகள், அரசாங்க பட்ஜெட் மற்றும் தனியார் துறை சம்பளம் போன்ற பல காரணிகள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிக்கும் போது கருத்தில் கொள்ளப்படுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
8வது ஊதியக் குழு 2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயித்தால், ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் 2.15 ஆல் பெருக்கப்படும். உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 என்றால், அவரது புதிய அடிப்படை சம்பளம் சுமார் ₹38,700 ஆக உயரலாம். இதேபோல், ₹50,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்களின் சம்பளம் சுமார் ₹1,07,500 ஆக உயரும்.
8வது சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் அடிப்படை சம்பள உயர்வின் நன்மைகள் தற்போதைய சம்பளத்துடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. DA, HRA, மற்றும் ஓய்வூதியம் போன்ற சலுகைகளும் அடிப்படை சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. எனவே, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அதிகரிப்பு மொத்த மாதாந்திர வருமானத்தையும் ஓய்வுக்குப் பிறகு பெறப்படும் ஓய்வூதியத்தையும் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். இதனால்தான் ஊழியர்கள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்து மிகவும் உற்சாகமாக உள்ளனர்.
தற்போது, 8வது சம்பள ஆணையம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பாக எந்த இறுதி முடிவையும் எடுக்கப்படவில்லை, ஆனால் 2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை தெளிவாகக் குறிக்கிறது. இருப்பினும் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டால் இந்த கணக்கீடுகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழு அதிகப்படியான நன்மைகளை கொண்டு வரும். அடிப்படை ஊதியம் அதிகரிக்கும் போது அதன் அடிபப்டையில் கணக்கிடப்படும் ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் ரூ.57,600 முதல் ரூ.90,000 -க்குள் அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. 8வது ஊதியக் குழுவின் புதிய சம்பளம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், அரசாங்கம் அதன் பரிந்துரைகளை அங்கீகரிக்க சிறிது நேரம் ஆகலாம். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், ஊழியர்கள் தங்கள் புதிய சம்பளத்தை தாமதமாகப் பெறலாம், ஆனால் முந்தைய தேதியிலிருந்து நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.