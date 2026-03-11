8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்ன தெரியுமா?
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பணிகள் வேகமடைந்து வருகின்றன. குழு அனைத்து பங்குதாரர்களிடமிருந்தும் கருத்துகளை கோரியுள்ளது. ஏப்ரல் 30, 2026 வரை ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் போன்ற தரப்பினர் தங்கள் கருத்துகளை குழுவிற்கு அனுப்பலாம். 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பள உயர்வு பற்றிய பேச்சுகள் ஒருபுறம் இருக்க, இதற்கு முன் அமலில் இருந்த ஊதியக்குழுக்கள் மற்றும் அவற்றின் சம்பள அமைப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
முந்தைய ஊதியக் குழுவின் முன்னுதாரணத்தின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது என கருதப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அதன் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்து, அரசு அதற்கு 2028 ஆம் ஆண்டின் நடுவில் ஒப்புதல் அளித்து, ஜனவரி 1, 2026 முதல் இந்த பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்தால், புதிய ஊதியத்தின்படி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முந்தைய ஏழு ஊதியக் கமிஷன்களின் காலவரிசை, 7 முந்தைய ஊதியக் கமிஷன்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச சம்பளம் ஆகியவற்றை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
7வது ஊதியக்குழுவில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.18,000/மாதமாக உயர்த்தப்பட்டது; அதிகபட்ச ஊதியம் ரூ.2,50,000/மாதமாக மாற்றப்பட்டது. கிரேட் பே முறைக்கு பதிலாக புதிய பே மேட்ரிக்ஸ் முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இது அலவன்சுகள் மற்றும் பணி-வாழ்க்கை சமநிலையில் கவனம் செலுத்தியது. இந்த ஊதியக்குழுவால் சுமார் 1 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பயனடைந்தனர் (ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட).
இந்த ஊதியக்குழுவில் பே பிராண்டுகள் மற்றும் கிரேட் பே ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. குறைந்தபட்ச சம்பளம்: ரூ.7,000/மாதம்; அதிகபட்ச சம்பளம்: ரூ.80,000/மாதம். இதில் செயல்திறன் தொடர்பான ஊக்கத்தொகைக்காக வலியுறுத்தப்பட்டது. இதன் பயனாளிகள் சுமார் 60 லட்சம் ஊழியர்கள்.
குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.2,550, அதிகபட்ச ஊதியம் ரூ.26,000/மாதம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டது. பே ஸ்கேல் அளவைக் குறைக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அரசு அலுவலக பயனாளிகளை நவீனமயமாக்குவதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இந்த ஊதியக்குழுவின் பயனாளிக்ள் சுமார் 40 லட்சம் ஊழியர்கள்.
4வது ஊதியக்குழுவில் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.750/மாதம், அதிகபட்ச ஊதியம் ரூ.8,000/மாதம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டது. தரவரிசையில் சம்பள ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது. 4வது ஊதியக்குழு செயல்திறன் சார்ந்த ஊதியக் கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் பயனாளிகள் சுமார் 35 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்கள்.
3வது ஊதியக்குழுவில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதம் ரூ.185, அதிகபட்ச சம்பளம் மாதம் ரூ.3,500. பொது மற்றும் தனியார் துறைகளுக்கு இடையேயான சம்பள சமநிலை வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்த ஊதியக்குழு ஊதிய அமைப்பில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்தது. இந்த ஊதியக்குழுவின் பயனாளிகள்: சுமார் 30 லட்சம் ஊழியர்கள்.
2வது ஊதியக்குழு பொருளாதாரம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவை சமநிலைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தியது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதம் ரூ.80; அதிகபட்சம் மாதம் ரூ.3000 ஆக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 'சமூகத்தின் சோசலிச முறை' அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் பயனாளிகள் தோராயமாக 25 லட்சம் ஊழியர்களாக இருந்தனர்.
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ஊதிய அமைப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதில் இந்த முதல் ஊதியக்குழு கவனம் செலுத்தியது. "வாழ்க்கை ஊதியம்" என்ற கருத்தை இது அறிமுகப்படுத்தியது. 1வது ஊதியக்குழுவின் குறைந்தபட்ச சம்பளம்: மாதம் ரூ.55; அதிகபட்ச சம்பளம்: மாதம் ரூ.2,000. இதன் பயனாளிகள்: சுமார் 15 லட்சம் ஊழியர்கள்.
8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என கருதப்படுகிறது. இதன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து இதன் குறைந்தபட்ச சம்பளமும் அதிகபட்ச சம்பளமும் தீர்மானிக்கப்படும். இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது.
