/8வது ஊதியக் குழு: 2016க்கு முன்/பின் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்?

சுமார் 49 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும், முன்மொழியப்பட்ட 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த ஊதியக் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுவிட்டது. 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு, நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பில் ஒரு பெரிய திருத்தம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ளது. ஊழியர்களுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்? இறுதி ஊதிய உயர்வு பெரும்பாலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்தே இருக்கும். இது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களைத் திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய சூத்திரமாகும். இந்த மிக முக்கியமான எண்ணை (காரணியை) அரசாங்கம் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தால், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் பெரிய அளவிலான உயர்வு ஏற்படும். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் குடும்பங்களின் பட்ஜெட்டின் மீது தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருவதால், ஊழியர் சங்கங்கள் குறைந்தது 3.0 அல்லது அதற்கும் அதிகமான பொருத்தக் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை வழங்குமாறு கோருகின்றன. 8-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டதும், பல்வேறு மத்திய அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களும், ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருத்தப்பட்ட இந்த ஊதியக் கட்டமைப்பு, மக்களின் செலவிடக்கூடிய வருமானத்தை (disposable income) கணிசமாக உயர்த்தும் என்றும், பொருளாதாரத்தில் நுகர்வோர் செலவினங்களை அதிகரிக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அதை அமல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு ஆகியவை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசாங்கத்திடமிருந்து இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
அரசாங்கம் 2025 ஜனவரியில் 8-வது ஊதியக் குழுவை அறிவித்தது. மத்திய அமைச்சரவை 2025 அக்டோபர் 28 அன்று இக்குழுவின் பணி வரம்புகளுக்கு (Terms of Reference) ஒப்புதல் அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 2025 நவம்பர் 3 அன்று இக்குழு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் இக்குழுவின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். பேராசிரியர் புலக் கோஷ் மற்றும் பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இக்குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை 2027-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்பதை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரே தீர்மானிக்கும். 7வது ஊதியக் குழுவில், இது 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.18,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டது. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான தொகை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. மதிப்பீடுகள் 1.8 முதல் 2.46 வரை உள்ளன, அதேசமயம் ஊழியர் சங்கங்கள் 2.86 முதல் 3.25 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை கோருகின்றன.
ஜனவரி 1, 2016-க்கு முன்பு ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு, அரசாங்கம் இரண்டு முறைகளைக் கையாண்டு, அவற்றில் எது அதிகமோ அந்தத் தொகையை வழங்கியது. முதலாவது "கருத்தியல் ஊதிய" (notional pay) முறையாகும். இதில் 7வது ஊதியக் குழுவின் ஊதிய அட்டவணை மற்றும் ஆண்டு ஊதிய உயர்வுகளைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியம் மறு கணக்கீடு செய்யப்பட்டது. இரண்டாவது முறையில், ஒத்திசைவு அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தி 6வது ஊதியக் குழுவின் ஓய்வூதியம் 2.57 ஆல் பெருக்கப்பட்டது. இது மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களிடையே வெவ்வேறு ஓய்வூதியக் குழுக்களை உருவாக்கியது, இது சமத்துவம் குறித்த தொடர்ச்சியான கவலைகளுக்கு வழிவகுத்தது.
ஜனவரி 1, 2016-க்குப் பிறகு ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள், தாங்கள் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதத்திற்குச் சமமான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் ஊதிய அட்டவணைப்படி ஓய்வு பெற்றதால், கணக்கீட்டு முறை எளிமையானதாக இருக்கும்.
மொத்தத்தில் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு ஒரு புறம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வை பெறுவார்கள். மறுபுறம், ஓய்வூதியதாரர்களும் குறிப்பிடத்தக்க ஓய்வூதிய உயர்வை பெறவுள்ளனர்.
இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.