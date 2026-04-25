8வது ஊதியக்குழு: 6% அண்டு ஊதிய உயர்வு கிடைத்தால், யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு? கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்கான கோரிக்கை வலுப்பெறுகிறது. இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கான பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகின்றன. எதிர்பார்ப்புகளும் விண்ணைத் தொடுகின்றன. ஊழியர் சங்கஙள் சம்பள உயர்வு தொடர்பாக ஒரு புதிய இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளன. இது இம்முறை ஊதியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேசிய கவுன்சிலின் (கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு) வரைவுக் குழு தனது இறுதி மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்த இறுதி மனு பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தாலும், அதன் முதன்மையான கவனம் ஆண்டுக்கு 6 சதவீத ஊதிய உயர்வு (increment) பெறுவதிலேயே உள்ளது. அரசாங்கம் இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால், உங்கள் ஊதியம் சரியாக எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை இப்போது புரிந்துகொள்வோம்.
இதுவரை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆண்டுக்கு 3 சதவீத ஊதிய உயர்வை மட்டுமே பெற்று வந்தனர். இருப்பினும், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விகிதத்தை 6 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது கோரி வருகின்றன.
ஊழியர் சங்கங்களின் இந்தக் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டால், மிகக் குறைந்த நிலையில் உள்ள பணியிடங்கள் முதல் உயர்நிலை அதிகாரிகள் வரையிலான அனைத்துத் தரப்பு ஊதிய நிலைகளிலும் கணிசமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். சம்பள உயர்வின் முழுமையான கணக்கீட்டை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.
6 சதவீத ஆண்டு ஊதிய உயர்வு ஏற்பட்டால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? நிலை 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (MTS/குரூப் D): தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்-ரூ.18,000, 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சாத்தியமான அடிப்படை ஊதியம் (2.85 மடங்கு)-ரூ.51,480, 6 சதவீத உயர்விற்குப் பிந்தைய புதிய அடிப்படை ஊதியம்- ரூ.54,568. நிலை 4 (LDC/எழுத்தர்): தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்-ரூ.25,500, 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சாத்தியமான அடிப்படை ஊதியம் (2.85 மடங்கு)-ரூ.72,675, 6 சதவீத உயர்விற்குப் பிந்தைய புதிய அடிப்படை ஊதியம்- ரூ.77,035. நிலை 7 ( ஆய்வாளர்/SO): தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்-ரூ.44,900, 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சாத்தியமான அடிப்படை ஊதியம் (2.85 மடங்கு)-ரூ.1,27,965, 6 சதவீத உயர்விற்குப் பிந்தைய புதிய அடிப்படை ஊதியம்- ரூ.1,35,642. நிலை 10 (குரூப் A கெசட்டட்): தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்-ரூ.56,100, 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சாத்தியமான அடிப்படை ஊதியம் (2.85 மடங்கு)-ரூ.1,59,885, 6 சதவீத உயர்விற்குப் பிந்தைய புதிய அடிப்படை ஊதியம்- ரூ.1,69,478
இந்தக் கணக்கீடுகள், 2.85 என்ற உத்தேச ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (fitment factor) மற்றும் 6 சதவீத ஊதிய உயர்வு என்ற கணிப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான பிறகு, இந்தக் கணக்கீட்டு எண்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
அகவிலைப்படி (DA) எப்போதும் அடிப்படை ஊதியத்தின் (Basic Pay) அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, அடிப்படை ஊதியம் அதிகரிக்கும்போது, ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் அகவிலைப்படியின் அளவும் தானாகவே உயரும். அடிப்படை ஊதிய உயர்வுடன் சேர்த்து, வீட்டு வாடகைப்படியும் (HRA) திருத்தி அமைக்கப்படும். ஊழியர்களின் பயணப் படியிலும் (TA) குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதிய ஊதியக் குழு (Pay Commission) அமைக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 7-வது ஊதியக் குழு 2016-ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தது. அந்த வகையில், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2026 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வலுவான வாய்ப்புள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும், இந்த ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதலே அமலுக்கு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அப்படி நடந்தால் ஜனவரி 2026 முதலான சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.
இறுதி மனுவில் இந்த கோரிக்கைகள் முக்கியமாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன: 1} குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வு அளித்து, அதனை ₹69,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும். 2) ஊதிய நிர்ணயக் காரணியான ஃபிட்மெண்ட் ஃஅபாக்டரை (Fitment Factor) 3.83-ஆக நிர்ணயிக்க அக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. 3) 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்கான கோரிக்கை. 4) நகரங்களின் வகையைப் பொறுத்து, வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) 30% முதல் 40% வரையிலான வரம்பிற்குள் உயர்த்த வேண்டும் என்ற முன்மொழிவு. 5) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய விதிமுறைகளை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.