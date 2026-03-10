8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை

8th Pay Commission Arrears: : 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2027 இல் செயல்படுத்தப்பட்டால், நிலுவைத் தொகை 12 மாதங்களுக்குப் அளிக்கப்படும். இந்த அரியர் தொகை ஊழியரின் கிரேட் பே, அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பொறுத்தது.
8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 10 ஆண்டு விதிப்படி இது ஜனவரி 1, 2026 ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படலாம். ஆனால் இதன் உண்மையான அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படலம் என கூறப்படுகின்றது. ஜனவரி 2027 முதல் உண்மையான சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழுவிற்காக உருவாக்கப்படும் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தலாம், ஆனால் அதிகரித்த சம்பளத்திற்கு, ஜனவரி 2027 வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2027 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டால், எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும் என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அரியர் தொகையைக் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிமையானது. அரியர் தொகைக்கான அடிப்படை பழைய அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் புதிய அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும். எனவே, 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2027 இல் செயல்படுத்தப்பட்டால், நிலுவைத் தொகை 12 மாதங்களுக்குப் பொருந்தும். இந்த நிலுவைத் தொகை ஊழியரின் கிரேட் பே, அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பொறுத்தது.
8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று கருதப்பட்டு ஜனவரி 2027 முதல் சம்பள உயர்வு ஏற்பட்டால், குரூப் A முதல் D வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எவ்வளவு அரியர் தொகையைப் பெறக்கூடும் என இங்கே காணலாம்.
அரியர் தொகை = (புதிய அடிப்படை ஊதியம் - பழைய அடிப்படை ஊதியம்) × மாதங்களின் எண்ணிக்கை + (DA + HRA + பிற கொடுப்பனவுகளில் உள்ள வேறுபாடு). 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தோராயமாக 2.86 முதல் 3.0 வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது அரியர் தொகை அடிப்படை ஊதியத்தை விட தோராயமாக 2.9 மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம்.
Group A: 7வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம் (சராசரி): 56,100, 8வது ஊதியக் குழு மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹ 1,60,000, வேறுபாடு : ₹ 1,03,900, 12 மாத நிலுவைத் தொகை: ₹ 12.46 லட்சம். Group B: 7வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம் (சராசரி): 35,400, 8வது ஊதியக் குழு மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹ 1,00,00, வேறுபாடு : ₹ 64,600, 12 மாத நிலுவைத் தொகை: ₹ 7.75 லட்சம்
Group C: 7வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம் (சராசரி): 25,500, 8வது ஊதியக் குழு மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹ 72,000, வேறுபாடு : ₹ 46,500, 12 மாத நிலுவைத் தொகை: ₹ 5.58 லட்சம். Group D: 7வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியம் (சராசரி): 52,000, 8வது ஊதியக் குழு மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹ 52,000, வேறுபாடு : ₹ 34,000, 12 மாத நிலுவைத் தொகை: ₹ 4.08 லட்சம். டிஏ மற்றும் ஹெச்ஆர்ஏ இன்னும் இவற்றில் சேர்க்கப்படவில்லை. எனவே, சம்பளம் மேலும் அதிகரிக்கும்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், நிலுவைத் தொகை மேலும் அதிகரிக்கும். மேலும், ஆறு மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை அகவிலைப்படி மாறுகிறது. மேலும் HRA மற்றும் TA ஆகியவை புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் மீண்டும் கணக்கிடப்படும், இதன் விளைவாக மொத்த நிலுவைத் தொகை பல லட்சங்களை எட்டும்.
குரூப் A அதிகாரிகள் சுமார் ரூ.12–15 லட்சம் நிலுவைத் தொகையைப் பெறலாம். குரூப் B ஊழியர்களுக்கு ரூ.7-9 லட்சம் வரை பெறக்கூடும். குரூப் C ஊழியர்களுக்கு ரூ.5–6 லட்சம் வரை கிடைக்கும். குரூப் D ஊழியர்கள் ரூ.4 லட்சம் வரை நிலுவைத் தொகையைப் பெறலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 3.25 ஆக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கோருகின்றன. 7வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் காரணி செயல்படுத்தப்பட்டது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த நேரத்தில், அடிப்படை சம்பளம் ரூ.7,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆக அதிகரித்தது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.