8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! கிரேடு பே 1800 - 4600 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் செய்தி என்ன? பல்வேறு கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இன்னும் சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும். அமலாக்கத்திற்கு பிறகு அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், அலவன்சுகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் என அனைத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும். இதன் காரணமாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
பொதுவாக ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கிய காரணியாக செயல்படுகிறது. தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது, புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளின் அடிப்படையில் நிகர சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சில உதாரணங்கள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். கிரேடு பே 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, மற்றும் 4600 உள்ள ஊழியர்களின் சாத்தியமான சம்பள உயர்வு கணக்கீடு, நிகர சம்பள பிரேக்-அப் ஆகியவற்றை இந்த பதிவில் காணலாம். இந்த கணக்கீடுகளுக்காக 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X-சிட்டி வகை HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 18000: லெவல் 1 (அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹34,560 / HRA (30%): ₹10,368 / TA (அதிக TPTA): ₹1,350 / மொத்த சம்பளம்: ₹46,278 / NPS + CGHS: ₹3,706 / நிகர சம்பளம்: ₹42,572
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 1900: லெவல் 2 (அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹38,208 / HRA (30%): ₹11,462 / TA: ₹1,350 / மொத்த சம்பளம்: ₹51,020 / NPS + CGHS: ₹4,071 / நிகர சம்பளம்: ₹46,949
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2000: லெவல் 3 (அடிப்படை சம்பளம் ₹21,700) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளம்(1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹41,664 / HRA: ₹12,499 / TA: ₹3,600 / மொத்த சம்பளம்: ₹57,763 / NPS+CGHS: ₹4,416 / நிகர சம்பளம்: ₹53,347
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2400: லெவல் 4 (அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹48,960 / HRA: ₹14,688 / TA: ₹3,600 / மொத்த சம்பளம்: ₹67,248 / NPS + CGHS: ₹5,146 / நிகர சம்பளம்: ₹62,102
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2800: லெவல்-5 (அடிப்படை சம்பளம் ₹29,200) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹56,064 / HRA: ₹16,819 / TA: ₹3,600 / மொத்த சம்பளம்: ₹76,483 / NPS + CGHS: ₹5,256 / நிகர சம்பளம்: ₹70,627
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 4200: லெவல்-6 (அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹67,968 / வாடகை வாடகை: ₹20,390 / தாவர நேரம்: ₹3,600 / மொத்த சம்பளம்: ₹91,958 / NPS+CGHS: ₹7,247 / நிகர சம்பளம்: ₹84,711
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 4600: லெவல்-7 (அடிப்படை ஊதியம் ₹44,900) / திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹86,208 / வாடகை வாடகை: ₹25,862 / தாவர நேரம்: ₹3,600 / மொத்த சம்பளம்: ₹1,15,670 / NPS + CGHS + வருமான வரி (தோராயமாக ₹6,670): ₹15,931 / நிகர சம்பளம்: ₹99,739
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.