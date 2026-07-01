/8வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? 2 மடங்கு சாத்தியமா?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளிடமிருந்து ஊதியம் மற்றும் படிகள் தொடர்பான தரவுகளை சேகரிக்கும் பணிகள் முடித்ததைத் தொடர்ந்து, 8-வது ஊதியக் குழு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அடுத்த கட்ட அறிவிப்புகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8-வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்தபின்னர் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அலவில் நிர்ணயிக்கப்படும்? அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.
8-வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளமும் ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ₹18,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறும் ஊழியரின் சம்பளம் ₹37,800 ஆக உயரும் என நம்பப்படுகின்றது. இதற்கான விளக்கத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழுவின் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor) குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில், இது தொடர்பான சில புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் ஜூன் 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் 8-வது ஊதியக் குழுவின் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து, ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே 2.10 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கின. இருப்பினும், இதில் திருப்தியடையாத சங்கங்கள், இதைவிட அதிகமான விகிதத்தை கோரி வருகின்றன. ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் அதிகமானால் அது ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
பாரதிய ரக்ஷா மஸ்தூர் சங் (Bharatiya Raksha Mazdoor Sangh) 4.0 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரை கோரியுள்ளது. 'நேஷனல் கவுன்சில் ஸ்டாஃப் சைடு' (National Council Staff Side) மற்றும் 'ஆல் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபெடரேஷன்' (All India Defence Employees Federation) ஆகியவை 3.833 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளன.
'ஆல் இந்தியா MPS எம்ப்ளாயீஸ் ஃபெடரேஷன்' அமைப்பின் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல், 'எந்தவித கூடுதல் வளர்ச்சிப் கூறுகளும் (growth component) இன்றி, டிசம்பர் 21 வரையிலான அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் போக்குவரத்துப் படி ஆகியவற்றை மட்டும் கணக்கில் கொண்டாலே ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் 2.10-ஐ எட்டக்கூடும்.' என தெரிவித்துள்ளார்.
குறைந்தபட்சமாக ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் 2.10 என நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ₹18,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறும் ஊழியரின் சம்பளம் ₹37,800 ஆக உயரும். இதேபோல், ₹19,900 சம்பளம் ₹41,790 ஆகவும், ₹21,000 சம்பளம் ₹45,570 ஆகவும், ₹25,500 சம்பளம் ₹53,550 ஆகவும், ₹29,200 சம்பளம் ₹61,320 ஆகவும் அதிகரிக்கும் என சம்பள உயர்வு இருக்கும்.
இதற்கிடையில், மத்திய அரசு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளிடமிருந்து ஊதியம் மற்றும் படிகள் தொடர்பான தரவுகளைச் சேகரித்து முடித்ததைத் தொடர்ந்து, 8-வது ஊதியக் குழு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இணையவழியில் தரவுகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவான 2026 ஜூன் 30 முடிவடைந்துள்ள நிலையில், திருத்தப்பட்ட ஊதியம், படிகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor) ஆகியவை குறித்த பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்னதாக, சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை ஆய்வு செய்யும் பணியை இக்குழு விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசிடம் ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க இன்னும் சுமார் 10 மாதங்களே உள்ள நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான ஆலோசனைகள் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஊதிய அமைப்பு, படிகள் மற்றும் பிற பணிசார் சலுகைகளை மறுஆய்வு செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.