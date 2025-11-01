8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! மாதம் ரூ.45,000 பெறும் அரசு ஊழியரின் சம்பளம் இவ்வளவு உயருமா!!

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike:8வது சம்பள ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட பணிகள் இனி விரைவாக நடக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. தங்கள் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது. இதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கும்.
பல மாதங்களாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல செய்தி வந்துவிட்டது. மத்திய அரசு 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அங்கீகரித்துள்ளது.
8வது சம்பள ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களையும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இப்போது அனைவரது கவனமும் சம்பள உயர்வின் மீதுள்ளது. இது முக்கியமாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.86 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
சம்பள உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். தற்போது மாதம் ரூ.45,000 சம்பாதிக்கும் ஒரு ஊழியர், 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு பெறுவார் என தெரிந்துகொள்ளலாம்.
எப்போதும் போல, இந்த முறையும், ஆணையம் பழைய சம்பளத்தை ஆராய்வது மட்டுமல்லாமல், எதிர்கால சம்பள உயர்வுகளுக்கான முழுமையான சூத்திரத்தையும் உருவாக்கும். ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றி, அரசாங்கம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிக்கிறது. இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டையும் அதிகரிக்கிறது.
7வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த முறை, 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் இருக்கும் என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரியவரும். ஒரு உதாரணத்திற்காக இந்த முறையும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளதாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.
ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் தற்போது ரூ.35,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால், புதிய சம்பளம் 35,000 × 2.57 = ரூ.89,950 ஆக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.0 முதல் 2.5 வரை இருந்தால், புதிய சம்பளம் ரூ.70,000 முதல் ரூ.87,500 வரை எட்டக்கூடும்.
ரூ.45,000 சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? மொத்த சம்பளம் ரூ.45,000 ஆக இருக்கும் ஒரு நபரின் ஊதியத்தில் அடிப்படை ஊதியம், டிஏ, எச்ஆர்ஏ மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் அடங்கும். அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 7வது ஊதியக் குழுவில், இது 2.57 ஆல் பெருக்கப்பட்டது. இப்போது, 8வது கமிஷனில் உள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 அல்லது 3.1 ஆக உயர்ந்தால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் ₹54,000 முதல் ₹56,000 வரை இருக்கலாம்.
இதனுடன் பிற கொடுப்பனவுகளைச் சேர்த்தால், மொத்த சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹78,000 முதல் ₹85,000 வரை எட்டக்கூடும். இதன் பொருள் ₹45,000 சம்பளத்தில் ₹30,000 முதல் ₹40,000 வரை குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.