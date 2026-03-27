8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடிய விரைவில் பெரிய அப்டேட் கிடைக்கவுள்ளது. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இன்னும் சில வாரங்களில் இதற்கான குறிப்பு கிடைக்கக்கூடும்.
8th pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் முடிவில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும். எனினும், இது ஜனவரி 2026 முதல் கணக்கிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. ஆனால், அதற்கு முன், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில நன்மைகள் பற்றி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன்னதாகவே, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு குறித்த மதிப்பீடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
ஊதிய உயர்வில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்க உள்ளது. 6-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின்போது, இந்த ஃபிட்மென்ட் சூத்திரம் எவ்வாறு ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது என்பதை முதலில் புரிந்துகொள்வோம். மேலும், அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மதிப்பிடப்பட்டுள்ள ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தை எந்த அளவிற்கு உயர்த்தும் என்பதைப் பற்றியும் இங்கே காணலாம்.
6-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மார்ச் 2008-இல் அமல்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும், அவை ஜனவரி 1, 2006 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. அப்போது குறைந்தபட்ச தொடக்க நிலை ஊதியம் ₹6,600 ஆகவும், அதிகபட்ச ஊதியம் ₹80,000 ஆகவும் (அமைச்சரவைச் செயலாளருக்கு ₹90,000) நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஊதியங்களுக்கு இடையிலான விகிதம் 1:12 ஆக இருந்தது
7வது ஊதியக் குழுவைப் பற்றிப் பேசுகையில், அதில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டது. பேபேண்ட் (Pay Band) மற்றும் தர ஊதிய (Grade Pay) முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக பே மேட்ரிக்ஸ் (Pay Matrix) முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. இதில் 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் 2.57 மடங்காக உயர்ந்தது.
குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹18,000 ஆகவும், அதிகபட்ச ஊதியம் ₹2,50,000 ஆகவும் (அமைச்சரவைச் செயலாளர் நிலை) நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இத்துடன், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டுதோறும் 3% ஊதிய உயர்வு (increment) வழங்கப்படுவதும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 7-வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தது என்பதை இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் எந்த அளவிற்கு உயரக்கூடும்? கடந்த ஆண்டு, அரசாங்கம் எட்டாவது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. இக்குழு அமைக்கப்பட்டது தொடர்பான அறிவிக்கை நவம்பர் 2025-இல் வெளியிடப்பட்டது. இக்குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகலாம் என்றாலும், அவை ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரக்கூடும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. இந்தக் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வைக் காண முடியும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது முந்தைய ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி (DA), ஆண்டு ஊதிய உயர்வு, வளர்ச்சி விகிதம், குடும்ப அலகுகள் போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் வரையிலான காலகட்டத்தில், தற்போதைய அகவிலைப்படி 58% ஆக இருந்து, அதில் மேலும் 12% உயர்வு ஏற்பட்டால், மொத்த அகவிலைப்படி 70% ஐ எட்டும்.
வளர்ச்சி விகிதத்தை அரசாங்கமே கணக்கிடுகிறது. கடந்த முறை இந்த விகிதம் 24% ஆக இருந்தது.ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைக் கணக்கிடும்போது, ஊதியக் குழுவானது 'குடும்ப அலகுகளையும்' (Family Units) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. கடந்த முறை இந்த அலகுகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆக இருந்தது, ஆனால் இம்முறை ஊதியக்குழு 5 அலகுகளைப் பரிந்துரைக்கக்கூடும். ஊதியக் குழுவானது 5 குடும்ப அலகுகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், ஊதியத்தில் மேலும் 66% கூடுதல் உயர்வு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். எட்டாவது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் '3' என நிர்ணயிக்கப்பட்டால், நிலை 1 (Level 1) பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு ஊழியரின் ஊதியம் ₹18,000-லிருந்து ₹54,000 ஆக உயரும். இதன் மூலம், லெவல் 1 ஊழியருக்கு ஊதியத்தில் ₹36,000 கூடுதல் உயர்வு கிடைக்கும். நிலை 18 (Level 18) பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் ஊதியம் ₹2,50,000-லிருந்து ₹7,50,000 ஆக உயரக்கூடும்.
