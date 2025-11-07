8வது ஊதியக்குழு: அதிரடி சம்பள உயர்வு, அதைவிட அதிகமான ஓய்வூதிய உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. 8வது சம்பள கமிஷன் செயல்முறைக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சமீபத்தில், அமைச்சரவை அதன் குறிப்பு விதிமுறைகளுக்கு (ToR) ஒப்புதல் அளித்தது. இனி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் விரைவாக நடக்கும்.
சமீபத்தில் மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தியை அளித்தது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது. இந்த நடவடிகை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளம், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியங்களை உயர்த்துவதற்கான வழியை தெளிவுபடுத்துகிறது. இந்த முடிவு நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நேரடியாக பயனளிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு தனது அறிக்கையைத் தயாரிக்க அரசாங்கம் 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. 10 ஆண்டு விதியின் படி, புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய விகிதங்கள் ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்படும். அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நிலுவைத் தொகையின் பலனைப் பெறுவார்கள். அதாவது, முந்தைய மாதங்களுக்கான அதிகரித்த தொகையும் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
ஊதிய ஆணையத்தில், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எனப்படும் சிறப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. பழைய அடிப்படை சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஓய்வூதியதாரரின் தற்போதைய அடிப்படை ஓய்வூதியம் ₹25,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்கும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய ஓய்வூதியம் ₹50,000 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது ஓய்வூதியம் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகும்.
ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 என வைத்துக்கொள்ளலாம். புதிய கணக்கீடு இப்படி இருக்கும்: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் ரூ.1,02,800 ஆகவும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக இருந்தால், அடிப்படை சம்பளம் ₹1,20,000 ஆகவும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.68 ஆக இருந்தால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் ரூ.147,200 ஐ எட்டக்கூடும். அதாவது, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தால், ஊதிய உயர்வு அதிகமாக இருக்கும்.
அடிப்படை ஓய்வூதியம் அல்லது சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது, அகவிலை நிவாரணத் தொகை (DR) தானாகவே அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, தற்போதைய ஓய்வூதியம் ரூ.20,000 ஆகவும், அகவிலை நிவாரணம் 20% ஆகவும் இருந்தால், மொத்தமாக ரூ.4,000 கிடைக்கும். ஆனால் ஓய்வூதியம் ரூ.30,000 ஆக அதிகரித்தால், அகவிலை நிவாரண தொகை ரூ.6,000 ஆக அதிகரிக்கும். இது ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் பணவீக்கத்திற்கு எதிரான அவர்களின் பாதுகாப்பையும் வலுப்படுத்தும்.
8வது சம்பள ஆணையம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மத்திய ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஐ எட்டினால், ரூ.25,000 அடிப்படை சம்பளம் ரூ.71,500 ஆக அதிகரிக்கலாம். DA மற்றும் HRA ஐ சேர்த்த பிறகு, மொத்த சம்பளம் ரூ.90,000 ஐ தாண்டலாம். அதாவது இந்த ஆணையம் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பரிசாக இருக்கும்.
8வது சம்பள ஆணையத்திற்கு முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமை தாங்குகிறார். அவருடன் பேராசிரியர் புலக் கோஷ் பகுதி நேர உறுப்பினராகவும், பங்கஜ் ஜெயின் செயலாளராகவும் உள்ளனர். கமிஷன் 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையைத் தயாரிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அரசாங்கம் அதை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கும். ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் புதிய முறை செயல்படுத்தப்படும்.
அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கு கூடுதலாக, ஓய்வூதிய மாற்று காலம், அதாவது கம்யுடேஷன் காலத்தை 15 ஆண்டுகளில் இருந்து 12 ஆண்டுகளாகக் குறைத்தல் மற்றும் CGHS இன் கீழ் மருத்துவ உதவியை அதிகரித்தல் போன்ற சில முக்கியமான கோரிக்கைகளையும் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று கூறியதாக ET அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.