8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி இதுதான்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வை எது தீர்மானிக்கும்? இதற்கான முக்கிய காரணி என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் எட்டாவது ஊதியக்குழுவின் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. வரும் வாரங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் கிடைக்கும் என நம்பபப்டுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இருந்த பல குழப்பங்களை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் எட்டாவது ஊதியக்குழுவின் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய நிலையான அமலாக்க தேதி எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இதற்கான செயல்முறை சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஊழியர்கள் விரைவில் தங்கள் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
நாடாளுமன்றத்தில் எம்.பி.க்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, எட்டாவது ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்துவதற்கான தேதியை அரசாங்கம் பொருத்தமான நேரத்தில் முடிவு செய்யும் என்று தெரிவித்தார். ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்து அதன் பரிந்துரைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், பட்ஜெட்டில் அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
2025 நவம்பரில், 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள். மேலும், குழுக்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் மத்திய அரசு அங்கீகாரம் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு சில முக்கிய அம்சங்களை மனதில் கொண்டு தனது பணிகளை செய்யும். பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுக்ளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம், ஊழியர்களின் சமூக-பொருளாதார நிலை, வேலை நேரம், வெவ்வேறு பதவிகளுக்கு உள்ள பொறுப்புகள், பணியிடத்தின் தன்மை, மாநிலங்கள் மீதான நிதிச் சுமை போன்ற பல முக்கிய அம்சங்களை ஆணையம் பரிசீலிக்கும்.
ஊதிய திருத்தத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கும். தபோதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவில், 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவின் இது 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதோ மதிப்பீடு (அடிப்படை ஊதியம்-ரூ.18,000): 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480 , 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு இருக்கும். ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறைந்தபட்சமாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்படால், ஓய்வூதிய உயர்வு ரூ.57,600 ஆகவும், அதிகபட்சமாக 3.00 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் ஓய்வூதிய உயர்வு ரூ.90,000 ஆகவும் இருக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை பற்றிய கேள்வியும் பலருக்கு உள்ளது. ஆனால் இது பற்றி தெரிய, நமக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றி தெரியவேண்டியது அவசியம் ஆகும். அதை பர்றி இனிமேல் தான் அரசு தெரியப்படுத்தும். எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் உண்மையான அமலாக்கம் 2026 -இன் நடுப்பகுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து, 10 ஆண்டு விதிப்படி கணக்கீட்டிற்கான அமலாக்கம் 2026 ஜனவரி முதல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கணிசமான தொகை அரியராக கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.