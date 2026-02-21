8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை

8th Pay Commission Arrears: 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: அரசாங்கம் இன்னும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதியை நிர்ணயிக்கவில்லை. இருப்பினும், கடந்த கால நடைமுறையைப் பின்பற்றினால், திருத்தப்பட்ட ஊதிய அமைப்பு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. இடைபட்ட காலத்திற்கு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அரியர் தொகை பற்றி இங்கே காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அரசாங்கம் ஏற்கனவே நவம்பர் 2025 இல் அங்கீகரித்துள்ளது. குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசத்தையும் வழங்கியுள்ளது. தலைவர் மற்றும் சில உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் இறுதி அமலாக்க தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.
அறிக்கை 18 மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும், அதை செயல்படுத்த கூடுதல் நேரம் ஆகலாம். இருப்பினும், அரசாங்கம் பரிந்துரைகளை எப்போது அங்கீகரித்தாலும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் அரியர் தொகை கணக்கிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் இறுதித் தேதி முடிந்த அடுத்த நாள் முதல், அதாவது, ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகை கணக்கிடப்படும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஊழியர்கள் எவ்வளவு சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? இது முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. இன்னும் இதுகுறித்து எதுவும் இறுதியாகவில்லை என்றாலும், சாத்தியமான அதிகரிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்கு நிபுணர்கள் கடந்த கால கமிஷன்கள் மற்றும் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமைகளைப் பார்க்கிறார்கள். 6வது சம்பளக் குழு தோராயமாக 40% சராசரி உயர்வை வழங்கியது, அதே நேரத்தில் 7வது சம்பளக் குழுவின் ஊதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளின் மீதான ஒட்டுமொத்த தாக்கம் பெரும்பாலும் 23–25% அளவில் இருந்தது.
7வது ஊதியக்குழு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.4 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக அனுமானிக்கப்பட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் ஆரம்ப கணிப்புகள் 20–35% சம்பள அதிகரிப்பை பரிந்துரைக்கின்றன. இறுதி எண்ணிக்கை அடுத்த 12–18 மாதங்களில் பணவீக்கம், வரி ஏற்றம் மற்றும் அரசியல் ஆர்வத்தைப் பொறுத்து இருக்கும்.
அரியர் தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான முறை மிகவும் எளிமையானது. முதலில், ஊழியரின் பழைய அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் புதிய முன்மொழியப்பட்ட அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு இந்த வேறுபாடு சம்பள உயர்வு நிலுவையில் உள்ள மாதங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுகிறது.
அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி (DA) தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஆகையால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும்போது, அகவிலைப்படியில் உள்ள வித்தியாசமும் மொத்த நிலுவைத் தொகையுடன் சேர்க்கப்படுகிறது.
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசிக்கு மத்தியில் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 10 ஆண்டு விதிப்படி இதன் அமலாக்க தேதியை ஜனவரி 1, 2026 ஆக அரசு அறிவித்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் லட்சக்கணக்கில் அரியர் தொகையை பெறுவார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.