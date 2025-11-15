8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் பெரிய அரியர் தொகை... எப்போது?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பள உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? அரியர் தொகை எப்போது கிடைக்கும்? இதை பற்றி முழுமையாக இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு 8 வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அப்போதிருந்து ToR பற்றிய பல விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டிருக்கின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகள், அகவிலைப்படி, ஊதிய நிலைகளில் ஏற்றம் என பல வித அறிவிப்புகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் 2027 வரை தாமதமாகலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
எட்டாவது சம்பள கமிஷன் தொடர்பாக ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி, நிலுவைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்பதுதான். முன்னதாக, நிலுவைத் தொகையை 2027 அல்லது 2028 தீபாவளிக்குள் பெறலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டது. இருப்பினும், இப்போது அகில இந்திய ரயில்வே ஆண்கள் கூட்டமைப்பின் (AIRF) பொதுச் செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா இந்த விஷயத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
அரசாங்கம் அதன் சொந்த வசதிக்கேற்ப செயல்படுவதாக மிஸ்ரா கூறுகிறார். எனவே, 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவோ அல்லது அதைச் சுற்றியோ நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படும் என அவர் கருதுகிறார். அதாவது அரியர் தொகைக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
"சம்பளக் குழு தனது பரிந்துரைகளை அளிக்க வழக்கமாக 18 மாதங்கள் ஆகும். ஆனால் இந்த முறை அது ஒரு வருடத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை. இதை அடைய, ஆணையத் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அறிக்கையை விரைவுபடுத்தி அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்குமாறு கோரப்படுவார்." என அவர் கூறினார்.
ஆணையம் முறையாக செயல்படுத்த பரிந்துரைக்கவில்லை என்றால், அதை விரைவாக செயல்படுத்துமாறு தொழிற்சங்கம் அரசாங்கத்தை நேரடியாக வலியுறுத்தும் என்றும் AIRF பொதுச் செயலாளர் கூறினார். 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும், அதன் அடிப்படையில் அரசாங்கம் முன்கூட்டியே நிலுவைத் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள், போனஸ், பணிக்கொடைகள் மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள் (PLI) ஆகியவற்றை மறுஆய்வு செய்வதே ஆணையத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். இது அரசாங்கத்தின் மீது அதிகப்படியான நிதிச் சுமை ஏற்படாமல் இருப்பதையும் பொருளாதார சமநிலையைப் பேணுவதையும் உறுதி செய்யும்.
சீரான தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, மாநில அரசுகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் சம்பள அமைப்புகளில் ஏற்படும் தாக்கத்தையும் ஆணையம் ஒப்பிடும். இதற்காக அரசாங்கம் மூன்று உறுப்பினர்களை நியமித்துள்ளது: முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆணையத்தின் தலைவராக இருப்பார். பேராசிரியர் புலக் கோஷ் ஒரு பகுதிநேர உறுப்பினராகவும், பங்கஜ் ஜெயின் உறுப்பினர்-செயலாளராகவும் பணியாற்றுவார்கள். ஊழியர்களுக்கு சிறிது நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ஆணையம் அவ்வப்போது இடைக்கால அறிக்கைகளையும் வெளியிடலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பள உயர்வை தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3,00 -க்குள் இருந்தால், குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே பார்க்கலாம். 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560 / 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440 / 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040 / 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260 / 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480 / 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.