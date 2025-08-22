English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: எந்த பே லெவல் ஊழியர்களுக்கு டாப் சம்பள உயர்வு? யார் அந்த லக்கி ஊழியர்கள்

8th Pay Commission Salary Hike: பே ஸ்கேல் வாரியாக, யாருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் அதிகரிக்கலாம் என்பது குறித்தும் பல ஊகங்கள் உள்ளன. 8வது ஊதியக் குழு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அமைக்கப்படவில்லை என்றாலும், முந்தைய ஊதியக்குழுக்கள் மற்றும் தற்போதைய சூழ்நிலையைப் பார்த்து ஒரு மதிப்பீட்டைச் செய்ய முடுகிறது.

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்துவது பற்றிய பேச்சு வரும்போதெல்லாம், ​​ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பற்றி கண்டிப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் இதுவே சம்பள உயர்வுக்கான முக்கிய காரணியாகும். இந்த முறையும், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மூலம்தான் ஊதிய உயர்வு தீர்மானிக்கப்படும்.
பல மாதங்களாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்ல்களின் மத்தியில், 8வது ஊதியக்குழு பற்றி பேச்சு அதிகமாகியுள்ளது. ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு எவ்வளவு இருக்கும்? அலவன்சுகளில் என்ன ஏற்றம் இருக்கும்? இப்படி பல கேள்விகள் அனைவருக்கும் உள்ளன.

இதற்கிடையில் பல தரகு நிறுவனங்களும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஊதிய உயர்வு ஆகியவை குறித்த தங்கள் ஊகங்க்களை வெளிப்படுத்தி வருகின்றன. எனினும், இவை அனைத்தும் அனுமானங்களே. அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை.

பே லெவல் 1 முதல் லெவல் 5 வரையிலான ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வால் அதிகம் பயனடைவார்கள் என பல ஊடக அறிக்கைகளும் நிபுணர்களின் பகுப்பாய்வுகளும் தெரிவிக்கின்றன.

7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் 18 ஆயிரமாக உள்ளது. 8வது சம்பளக் குழுவில் இது ரூ.41,000 -இலிருந்து ரூ.51,480 -க்குள் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதிலிருந்து கீழ்நிலைப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு அதிக சதவீத உயர்வு கிடைக்கக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.28 முதல் 2.86 வரை இருக்கக்கூடும் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக குரூப் D ஊழியர்கள் இந்த லெவலில் வருகிறரகள். இவர்களின் ஆரம்ப அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000. பல்பணி பணியாளர்கள் (MTS), பியூன், துப்புரவு பணியாளர், டாஃப்டரி, காவலாளி ஆகியோர் இதில் வருவர்.

கான்ஸ்டபிள் (எ.கா. காவல்துறை அல்லது துணை ராணுவத்தில்), சீனியர் கிளார்க், சில திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பதவிகள், பஞ்சாயத்து செயலாளர் (சில மாநிலங்களில், இது நிலை 3 அல்லது 5 இன் கீழ் வருகிறது) ஆகியோர் இந்த நிலையின் கீழ் வருவார்கள்.

இந்த ஊதிய லெவல், ஊதிய லெவல் 3 ஐ விட அதிகமான பங்கு மற்றும் பொறுப்பைக் கொண்ட ஊழியர்களை உள்ளடக்கியது. அவர்களின் தொடக்க அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500. உதவி கீழ் பிரிவு எழுத்தர், சீனியர் ஸ்டெனோகிராபர், டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் (கிரேடு B) ஆகியோர் இந்த பிரிவில் உள்ளனர்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

