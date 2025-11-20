8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் முக்கிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். இவற்றால் ஊழியர்களுக்கு நன்மையா, பாதமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission ToR: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை மத்திய அரசு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவித்தது. ஆனால் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும் தேதியை அதில் குறிப்பிடவில்லை. இது பல வித சர்ச்சைகளை கிளப்பியுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பல வித சர்ச்சைகளும் கவலைகளும் அதிகரித்துள்ளன. அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF), மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு (CCGEW), மற்றும் பாரத் ஓய்வூதியதாரர்கள் சமாஜ் (BPS) போன்ற மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய அமைப்புகள், புதிய 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) மீதான தங்கள் ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவித்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக PTI அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை மத்திய அரசு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவித்தது, ஆனால் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும் தேதியை அதில் குறிப்பிடவில்லை, இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
முந்தைய நான்கு மத்திய ஊதியக் குழுக்களில் (4 முதல் 7 வரை) 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக் குழுவை அமைப்பதும், அவற்றின் பரிந்துரைகள் அதே சுழற்சியின்படி செயல்படுவதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்த முறை இப்போது மாற்றப்படுமோ என்று ஊழியர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்.
ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு, பிற அலவன்சுகளில் மாற்றம், சம்பள கட்டமைபுகள் மற்றும் பிற வசதிகளில் மேம்பாடுகள் என 8வது ஊதியக்குழுவில் பல வித மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் 10 ஆண்டு விதிகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது சம்பளம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகிறது. இதன் விளைவாக, மத்திய அரசுத் துறைகளைச் சேர்ந்த 1 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதினர். பரிந்துரைகளை இறுதி செய்ய சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம்.
முந்தைய ஊதியக்குழுக்கள் இதுவரை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட தேதியிலேயே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. புதிய சம்பளக் கமிஷனுக்கான ToR -இல் இதை செயல்படுத்தும் தேதி இல்லாதது புதிய கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.
BPS பல முக்கிய மாற்றங்களைக் கோரி அரசாங்கத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக PTI அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. தற்போதைய ToR-ல் ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்பான முக்கியமான பிரச்சினைகள் பற்றிய குறிப்பு இல்லை. அவை உடனடியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு கூறுகிறது. ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு, திருத்தம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) கணக்கீட்டிற்கான விதிகளில் தெளிவு ஆகியவை வேண்டும் என்று ஓய்வூதியதாரர்கள் அமைப்பு கோரியுள்ளது.
ToR -இல் 8வது ஊதியக்குழுவின் செயலாக்க தேதி இல்லாதது மற்றும் முக்கியமாக ஓய்வூதியதாரர்களின் கவலைகளைப் புறக்கணிப்பது குறித்து ஊழியர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்திடமிருந்து தெளிவான பதிலை கோருகின்றன. 10 ஆண்டு சுழற்சி மாற்றப்பட்டாலோ அல்லது பரிந்துரைகள் தாமதமாக செயல்படுத்தப்பட்டாலோ, அது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நலன்களைப் பாதிக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
இது தொடர்பாக இதுவரை அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ கருத்தும் வரவில்லை. இருப்பினும், இந்தப் பிரச்சினை விரைவில் விவாதிக்கப்பட்டு ஒரு அறிவிப்பு மூலம் தெளிவுபடுத்தப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.