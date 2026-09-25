/8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 4 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு பென்ஷன்? விதிகளில் மாற்றம்

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளின் மூலம் ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு கிடைக்கக்கூடும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஓய்வூதிய மீட்பு காலம் 15 ஆண்டுகளிலிருந்து குறைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Commuted Pension: 8வது ஊதியக் குழு தற்போது அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஆணையம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல கட்ட கூட்டங்களின் ஒரு பகுதியக, ஆணையம் சமீபத்தில் செப்டம்பர் 18 அன்று சண்டிகரில் தனது கூட்டங்களை நிறைவுசெய்தது. தற்போது 2026 அக்டோபரில் பெங்களூரு மற்றும் மும்பையில் நடைபெறவுள்ள முக்கிய கலந்துரையாடல்களுக்குத் தயாராகி வருகிறது. இதுவரை நடந்துள்ள கூட்டங்களில் அதிகம் விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமான கம்யூடட் ஓய்வூதிய மாற்றம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பல்வேறு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்பான பாரத் பென்ஷனர்ஸ் சமாஜ் (பிபிஎஸ்), மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியங்களுக்கான தற்போதைய 15 ஆண்டு கால மறுசீரமைப்புக் காலத்தை மறுபரிசீலனை செய்து, அதை 11 ஆண்டுகளாகக் குறைக்குமாறு மத்திய அரசையும் 8வது ஊதியக் குழுவையும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இந்தக் கோரிக்கையை BPS பொதுச் செயலாளர் அவினாஷ் ராஜ்புத், 2026 செப்டம்பர் 21 அன்று, 8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவருக்கும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறைக்கும் எழுதிய கடிதத்தில் எழுப்பினார். பால் தேவ் மற்றும் பிறர் எதிர் இமாச்சலப் பிரதேச அரசு மற்றும் பிறர் வழக்கில், இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் செப்டம்பர் 16 அன்று வழங்கிய தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து இந்தக் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. நீதிமன்றம் தற்போதுள்ள 15 ஆண்டு கால அளவைக் குறைக்கவில்லை, ஆனால் மாறிவரும் காப்பீட்டு மற்றும் பொருளாதாரச் சூழல்களின் அடிப்படையில் இந்தப் பிரச்சினையை பகுத்தறிவுடனும் புறநிலையாகவும் ஆராய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.
தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் வரும் தகுதியுள்ள மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், ஓய்வு பெறும்போது தங்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 40% வரை மொத்தத் தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவ்வாறு பெறப்பட்ட தொகை அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திலிருந்து கழிக்கப்பட்டு, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வழங்கப்படும்.
ஓய்வூதியப் பரிமாற்றத்திற்கு அடிப்படையாக உள்ள காப்பீட்டு அனுமானங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முந்தையவை என்று BPS மற்றும் பிற ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன. மேலும், தற்போதைய மத்திய அரசின் மாற்று அட்டவணை 2006 ஜனவரி 1 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. மாற்றுக் காரணிகள், வட்டி மற்றும் தள்ளுபடி விகிதங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், அத்துடன் அதிகரித்து வரும் ஆயுட்காலம் மற்றும் மாறிவரும் இறப்பு முறைகள் ஆகியவற்றை BPS சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 58 வயதில் ஓய்வூதிய மாற்றுக் காரணி, வரலாற்று ரீதியாக இருந்த 10.46-லிருந்து 8.194 ஆகக் குறைந்துள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதிய மாற்றுக் காரணிகள், வட்டி விகிதங்கள், தள்ளுபடி விகிதங்கள், இறப்புத் தரவுகள் மற்றும் உண்மையான மீட்புக் காலம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய காப்பீட்டு கணிதவியல் மறுஆய்வுக்கு BPS வலியுறுத்தியுள்ளது. 15 ஆண்டு கால மீட்புக் காலத்தை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரியுள்ள அந்த அமைப்பு, காப்பீட்டு கணிதவியல் மதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டு, உடனடி நடவடிக்கையாக 11 ஆண்டுகளைப் பரிந்துரைத்துள்ளது.
மேலும், இந்தப் பிரச்சினைகளை சுமூகமாக விவாதித்துத் தீர்ப்பதற்காக, காப்பீட்டு கணிதவியலாளர்கள், அரசுப் பிரதிநிதிகள், ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு நிபுணர் குழுவின் தேவையையும் அது எடுத்துரைத்துள்ளது. இதனுடன், சட்டப்பூர்வமாகவும் நிர்வாக ரீதியாகவும் சாத்தியமான இடங்களில், திருத்தப்பட்ட எந்தவொரு விதியையும் தற்போதுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், CCS (ஓய்வூதிய மாற்று) விதிகளில் திருத்தங்களையும் அவர்கள் கோரியுள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் இறுதியில், ஆதார அடிப்படையிலான காப்பீட்டு மதிப்பீட்டையும், அதனைத் தொடர்ந்து அரசாங்கம் மற்றும் 8வது ஊதியக் குழுவின் முடிவையும் பொறுத்தே அமையும்.
கம்யூடட் பென்ஷன் என்பது மாற்றப்பட் ஓய்வூதியம் ஆகும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பணி ஓய்வுபெறும்போது, தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை மொத்தத் தொகையாக எடுத்துக்கொள்ளும் நெகிழ்வுத்தன்மையை பெறுகிறார்கள். இந்த செயல்முறை கம்யுடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அப்படி மாற்றப்பட்ட தொகையை மீட்டெடுக்க அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைக் கழிக்கிறது. ஓய்வூதியத்தில் தொகை கழிக்கப்படும் கால அளவு இப்போது 15 ஆண்டுகளாக உள்ளது. இந்த கால அளவிற்கு பிறகு முழு ஓய்வூதியம் கிடைக்கத்தொடங்குகிறது. இந்த கால அளவை 11 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும் என ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். அப்படி நடந்தால் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அவர்களுக்கு முழுமையான ஓய்வூதியம் கிடைக்கத்தொடங்கும்.