8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர குறைந்தபட்சம் 18 மாதங்கள் ஆகும். அதுவரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்குமா, அப்படியே இருக்குமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டவுடன் அகவிலைப்படி அதிகரிக்குமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்ற கேள்வி இப்போது அனைவருக்கும் உள்ளது. அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி ஒரு முக்கிய அம்சமாக உள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும்போது, ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் அரசாங்கம் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்யும்.
இதற்கிடையில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பலவித சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று அகவிலைப்படி பற்றிய தகவலாகும்.
7வது ஊதியக்குழுவின் அரிந்துரைகளின் கீழ், ஆண்டுக்கு 2 முறை அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகினது. அக்டோபரில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை அரசாங்கம் அறிவித்தது. அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்து மொத்த அகவிலைப்படி 58% ஆக உயர்ந்தது. அது ஜூலை 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தது.
8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டவுடன் அகவிலைப்படி அதிகரிக்குமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்ற கேள்வி இப்போது அனைவருக்கும் உள்ளது. அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு, போக்குவரத்து கொடுப்பனவு, பிற கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்துடன் ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்க அகவிலைப்படி வழங்கப்படுகிறது. பணவீக்கத்தை சமாளிக்க உதவ ஆணையம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கிறது.
7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைகின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், அதன் செயல்பாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்தால், 2027 மத்தியில் (தோராயமாக ஜூலை 2027 முதல்) இதன் முழு செயலாக்கம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த இடைபட்ட காலத்தில் அகவிலைப்படியில் திருத்தம் செய்யப்படுமா?
"8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்தின் ஒரு தனி அங்கமாகவே இருக்கும். இந்த சதவீத அதிகரிப்பு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இருக்கும்" என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 8வது சம்பளக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, சம்பளங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும். அகவிலைப்படி அடிப்படைச் சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும்.
சமீபத்திய போக்குகளின் படி, ஒவ்வொரு முறையும் அகவிலைப்படி தோராயமாக 3% அதிகரித்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி 67% -ஐ எட்டக்கூடும். தற்போதைய அகவிலைப்படி = 58%, அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு = 61%, அடுத்த 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 64%, 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு = 67%
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி 67% ஆக இருந்தால், (i) 67% அகவிலைப்படி தொகை மொத்தமாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடு 0% முதல் தொடங்கலாம், அல்லது (ii) 50% அகவிலைப்படி மட்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, புதிய அகவிலைப்படி கணக்கீடு 17% முதல் தொடங்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.