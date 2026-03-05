8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் எவ்வளவு ஏற்றம் ஏற்படும்? எந்தெந்த அலவன்சுகள் ஏற்றம் காணும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகும் என்ற செய்திகள் வேகமாக பரவி வருகின்றன. இது உண்மையா? இது குறித்து நிபுணர்களின் கருத்தை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே 8வது ஊதியக்குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றன. இதன் அமலாக்கம், இதில் நிர்ணயிக்கப்படக்கூடிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், சம்பள உயர்வு ஆகியவற்றை பற்றி அறிந்துகொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகரித்தால், அவர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகும் என்று பலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள். 2.5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அவர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை பெருமளவில் அதிகரிக்கும் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு பெரிய சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கக்கூடாது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஊதிய கமிஷன் செயல்படுத்தப்படும்போது ஒரு ஊழியரின் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சூத்திரமாகும். தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.
இதுமட்டுமின்றி ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வரும்போது, அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகின்றது. அதன் பின்னர், புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை நிர்ணயிக்க ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, இறுதி எண் பெரியதாகத் தோன்றினாலும், உண்மையான உயர்வு குறைவாக இருக்கலாம்.
கணக்கீட்டை புரிந்துகொள்ள 7வது ஊதியக்குழுவை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். அப்போது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. அடிப்படை சம்பளம் ரூ.7,000 -இலிருந்து ரூ.18,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் உண்மையான அதிகரிப்பு சுமார் ரூ.2,250 மட்டுமே இருந்தது.
இந்த அடிப்படை ஊதியத்திற்கு மேல், HRA, போக்குவரத்து கொடுப்பனவு மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இந்த தொகைகள் நகரம், பதவி மற்றும் அனுபவத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். எனவே, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் பெரிய மாற்றம் இல்லாமலும் போகலாம்.
கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில், புதிய ஊதிய ஆணையத்திலிருந்து உண்மையான சம்பள உயர்வு பொதுவாக 15% முதல் 30% வரை இருக்கும். அதனால்தான், அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் காரணமாக உங்கள் சம்பளம் இரட்டிப்பாகும் என்று நம்புவது முற்றிலும் சரியானதல்ல என்று நிபுணர்கள் விளக்குகிறார்கள்.
எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவில் தற்போதைய ஊதியத்தை விட குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதற்கான சரியான அளவு பல காரணிகளை சார்ந்துள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை தவிர இன்னும் சில கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.