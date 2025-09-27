8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? லெவல் வாரியாக எவ்வளவு உயர்வு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என பல நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படி நடந்தால், ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் இருக்கும். லெவல் 1 முதல் லெவல் 10 வரை யாரது சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் திருத்தங்களை செய்யும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு இந்த மாத தொடக்கத்தில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வருவதால், 2026 ஜனவரி முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும்.
8வது உதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் கீழ் ஊழியர்களின் ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படும். ஃபிட்மெண்ட் காரணி என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். பழைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. இது லெவல் 1 இன் சம்பளத்தை ₹7,000 இலிருந்து (6வது ஊதியக்குழு) ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது. இருப்பினும், அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), போக்குவரத்து கொடுப்பனவு மற்றும் பிற சலுகைகளையும் சேர்த்தால், மொத்த சம்பளம் ₹36,020 ஆக உயர்கிறது.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது, எனினும், பல நிபுணர்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருக்கும் என கருதுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 10 வரை உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்
லெவல் 1, லெவல் 2 ஊழியர்கள்: நிலை 1 இல் பியூன்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் துணை ஊழியர்கள் உள்ளனர். இவர்களது ₹18,000 அடிப்படை ஊதியம் ₹51,480 ஆக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ₹33,480 அதிகரிப்பு. நிலை 2 இல் கீழ் டிவிஷன் கிளார்குகளும் அடங்குவர். இவர்களின் ₹19,900 அடிப்படை ஊதியம் ₹56,914 ஆக உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இது ₹37,014 அதிகரிப்பாகும்.
லெவல் 3, லெவல் 4 ஊழியர்கள்: காவலர்கள் மற்றும் காவல்துறை அல்லது பொது சேவைகளில் திறமையான ஊழியர்களுடன் கூடிய நிலை 3 ஊழியர்கள் தற்போது ₹21,700 அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இது ₹62,062 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ₹40,362 அதிகரிப்பாகும். D கிரேடு ஸ்டெனோகிராஃபர்கள் மற்றும் ஜூனியர் கிளார்க்குகளை உள்ளடக்கிய லெவல் 4 ஊழியர்கள் இப்போது ₹25,500 அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இது ₹47,430 அதிகரிப்புடன் ₹72,930 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்.
லெவல் 5, லெவல் 6 ஊழியர்கள்: சீனியர் கிளார்க்குகள் மற்றும் உயர் மட்ட தொழில்நுட்ப ஊழியர்களை உள்ளடக்கிய லெவல் 5 ஊழியர்கள், ₹29,200 அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இந்த ஊதியம் ₹54,312 அதிகரிப்புடன் ₹83,512 ஆக திருத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் உள்ள லெவல் 6 பதவிகளின் அடிப்படை ஊதியம் ₹1,01,244 ஆக திருத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ₹65,844 அதிகரிப்பாக இருக்கும்.
லெவல் 7, லெவல் 8 ஊழியர்கள்: சூப்பிரண்டுகள், பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி பொறியாளர்களைக் கொண்ட லெவல் 7 ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹44,900 -இலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு ₹1,28,414 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம், இது ₹83,514 அதிகரிப்பாகும். ₹47,600 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் நிலை 8 மூத்த பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி தணிக்கை அதிகாரிகளின் சம்பளம் ₹1,36,136 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம். இது ₹88,536 அதிகரிப்பாகும்.
லெவல் 9, லெவல் 10 ஊழியர்கள்: ₹53,100 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் கணக்கு அதிகாரிகள் அடங்கிய லெவல் 9 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹1,51,866 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம். இது ₹98,766 அதிகரிப்பாக இருக்கும். இறுதியாக ₹56,100 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் சிவில் சேவைகளில் தொடக்க நிலை அதிகாரிகள் போன்ற குரூப் ஏ அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய லெவல் 10, ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹1,60,446 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம், இது ₹1,04,346 அதிகரிப்பாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.