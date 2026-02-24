8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது

8th Pay Commission Implementation:8வது ஊதியக்குழு இன்னும் சில மாதங்களில் அமலுக்கு வரவுள்ளது. ஆனால் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இதன் நன்மைகள் கிடைக்காது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மக்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். எனினும் இதன் பலன் கிடைக்காத சில ஊழியர்களும் உள்ளனர். சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் வரையறுக்கப்பட்ட வரம்பில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, இதனால் சமூகத்தின் பல பிரிவுகள் அதன் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றன. கடந்த ஆண்டு குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) அங்கீகரிக்கப்பட்டதிலிருந்து 8வது சம்பளக் குழு தொடர்பான புதுப்பிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் பெறப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட ஒன்றரை முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவை அமலுக்கு கொண்டுவதற்கான செயல்முறை தொடங்கியுள்ளது. இது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், அனைத்து அரசு அல்லது பொதுத்துறை ஊழியர்களும் இதனால் பயனடைய மாட்டார்கள்.
சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிய ஊழியர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். இருப்பினும், சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அனைவருக்கும் பொருந்தாது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அதன் நேரடி நன்மைகள் முதன்மையாக வழக்கமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குச் சேரும்.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு சம்பளக் குழு பொருந்தாது: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு சம்பளக் குழு பொருந்தாது. அவர்களின் சம்பள அமைப்பு நிறுவனங்களின் சொந்தக் கொள்கைகள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது. இதேபோல், மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் விதிகளின் கீழ் வராத ஒப்பந்த, அவுட்சோர்சிங் அல்லது தற்காலிக அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களும் இந்த சலுகையிலிருந்து விலக்கப்படலாம்.
மாநில அரசு ஊழியர்கள்: 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நேரடியாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான 8வது சம்பளக் குழு சலுகைகளை அந்த மாநில அரசுகளே தீர்மானிக்கும்.
மத்திய அரசின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதா இல்லையா என்பதும் அந்தந்த மாநில அரசின் முடிவைப் பொறுத்தது. சில நேரங்களில் மாநிலங்கள் தங்களுக்கென தனி சம்பளக் குழுக்களை உருவாக்குகின்றன அல்லது மத்திய அரசின் ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் செயல்படுத்துகின்றன.
பொதுத்துறை நிறுவன (PSU) ஊழியர்களுக்கும் வேறுபட்ட ஊதிய அமைப்பு உள்ளது. அந்தந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சம்பள ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை, அவர்களின் ஊழியர்கள் நேரடி சலுகைகளைப் பெறுவதில்லை.
தற்போது, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றி மத்திய அரசு எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. தற்போது, 7வது ஊதிய ஆணையத்தின்படி சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
8வது சம்பளக் குழுவை தனது அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாத அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளக்து. அதன் பிறகு அரசாங்கம் அதை பரிசீலித்து அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும். அரசாங்கம் அங்கீகரித்தால், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அதிகரிப்புடன் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பதன் மீதே அனைவரின் கவனமும் உள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வும் தீர்மானிக்கப்படும். ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பிற அலவன்சுகளிலும் ஏற்றம் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.