2 மாதங்களே.. 3 ராசிகளுக்கு புதிய வேலை, பணம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்; சுக்கிரனால் உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகம்

Venus Transit 2025 November: ஜோதிடத்தின் படி, நவம்பர் மாதம் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தையும் செல்வத்தையும் தருகிறது. நவம்பர் தொடக்கத்தில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் மாளவ்ய ராஜ்யோகம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
செல்வம், செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தின் கிரகமான சுக்கிரன், அதன் சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, ​​மாளவ்ய ராஜ யோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜ யோகம் ஐந்து மகாபுருஷ ராஜ யோகங்களில் ஒன்றாகும், இது ஜோதிடத்தில் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம் பெயர்வார். துலாம் ராசியில் இந்த பெயர்ச்சி மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்குகிறது, இது நவம்பர் 26 வரை நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில், மூன்று ராசிகளுக்கு புதிய வேலைகள் மற்றும் செல்வத்தை பெறலாம். இந்த நபர்கள் 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் சுப பலன்களைப் பெறுவார்கள். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை பார்ப்போம்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள் மாளவ்ய ராஜயோகத்தால் அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்தும், செல்வத்தைக் கொண்டுவரும், மேலும் ஒரு புதிய வேலை கிடைக்கும்.

மகரம்: இந்த ராஜயோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை தரும். பதவி உயர்வு மற்றும் வேலையில் உயர் பதவிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழிலும் செழிக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். 

மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகுவதால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபங்களை அடைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும், முதலீடுகள் லாபத்தை ஈட்டும். திடீரென்று பணம் கிடைக்கக்கூடும். பங்குகள் லாபத்தை ஈட்டக்கூடும். கூடிய விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Venus Transit Venus Shukra Astrology Rasipalan

