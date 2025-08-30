சில காதல் கதைகள் ஒருபோதும் முடியாது... ‘96’ படத்தின் ஜோடி இணைகிறார்களா? வெளியான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்!

96 Fame Duo Reunite: “96” படத்தில் ரசிகர்களை கவர்ந்த ஆதித்யா பாஸ்கர் – கௌரி கிஷன் ஜோடி! சில கதைகள் எப்போது தொடங்கின, எங்கே நிறைவடையும் என்று யாரும் கணிக்க முடியாது.
96 Fame Duo Reunite: “96” படத்தில் கவர்ந்த ஆதித்யா பாஸ்கர் – கௌரி கிஷன் ஜோடி மீண்டும் ஒன்றாக இணைகிறார்கள். ராஜ்குமார் ரங்கசாமி இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த கதை, புதிய தலைமுறையின் வாழ்க்கை முறையையும் உறவுகளின் வேர்களையும் பேசுகிறது. காதல், குடும்பம், நவீன உலகம் – இந்த மூன்றின் கலவையோடு படம் வரவிருக்கிறது.
புதிய படம் அறிவிப்பு: “96” படத்தின் பிரபல ஜோடி ஆதித்யா பாஸ்கர் மற்றும் கௌரி கிஷன் மீண்டும் ஜோடியாக நடிக்கிறார்கள். Production No.1 என தற்காலிகமாக அழைக்கப்படும் இந்த படத்தை கண்ணதாசன் தயாரிக்கிறார். இப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மீண்டும் அந்நிறுவன ஜோடியின் கவர்ச்சியை திரையில் காணவிருக்கிறார்கள்.
இயக்குனர் பார்வை: இப்படத்தை இயக்கும் ராஜ்குமார் ரங்கசாமி, “காதலும் அன்பும் காலத்துக்கு ஏற்ப வடிவம் மாறலாம், ஆனால் அதன் அடிப்படை வேர்கள் மாறக் கூடாது” என்கிறார். இன்றைய தலைமுறையின் வாழ்க்கை முறையை மையமாகக் கொண்டு கதையை சொல்லப் போவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமுறையின் பார்வை: 90s கிட்ஸ், 2K கிட்ஸ் ஆகிய தலைமுறைக்குப் பின், இன்றைய குழந்தைகள் Generation Alpha என அழைக்கப்படுகிறார்கள். COVID-19, டிஜிட்டல் வளர்ச்சி ஆகியவற்றால் இவர்களின் குழந்தைப் பருவம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் இந்த தலைமுறையின் சிந்தனையை பிரதிபலிக்கிறது.
கதையின் கரு: உறவுகளைப் புறக்கணிக்கும் ஒரு இளைஞன், குடும்பத்தை நம்பியொரு பெண், இவர்களுக்கிடையே மலரும் காதலே இப்படத்தின் மையக் கருத்து. தொழில்நுட்ப உலகத்தில் வாழும் இன்றைய இளைஞர்கள் மறந்து வரும் அடிப்படை நல்லுணர்வுகளை நினைவூட்டுவதே படத்தின் நோக்கம்.
முக்கிய கதாபாத்திரங்கள: நாயகனாக ஆதித்யா பாஸ்கர், நாயகியாக கௌரி கிஷன் நடித்துள்ளனர். இயக்குனர் கே.பாக்யராஜ் முக்கிய வேடத்தில் தோன்றுகிறார். கிங்ஸ்லி, டி.எஸ்.ஆர், சாய் ரமணி, சரஸ்வதி மேனன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
தொழில்நுட்பக் குழு: ஒளிப்பதிவு – எல்.ராமச்சந்திரன், இசை – ஜோன்ஸ் ரூபர்ட், எடிட்டிங் – பரத். இவர்களின் தொழில்நுட்ப திறமையுடன் படம் சிறப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக பல வெற்றிப் படங்களுக்கு பணியாற்றியவர்கள் இப்போது ஒன்றாக இணைந்துள்ளனர்.
படப்பிடிப்பு இடங்கள்: சென்னை, பாண்டிச்சேரி, பொள்ளாச்சி, நாமக்கல், கோவா போன்ற அழகிய இடங்களில் இப்படம் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. படப்பிடிப்பு இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தயாரிப்பு குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பட வெளியீடு நடைபெற உள்ளது.
தயாரிப்பாளர் நம்பிக்கை: தயாரிப்பாளர் கண்ணதாசன், “இந்த கதை இன்றைய தலைமுறைக்கேற்ப சரியான செய்தியைக் கொண்டுள்ளது. தொடர்ந்து மேலும் பல படங்களை எங்கள் நிறுவனம் உருவாக்கும்” என தெரிவித்துள்ளார். “96” பட ஜோடி மீண்டும் இணைந்திருப்பதால் ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள்.