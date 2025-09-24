Before Watching Movie Avoid Meat: ஆனால் இதற்கு இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி என்ன பதில் கொடுத்தார் என்று தெரியுமா? ஏன் படம் வெளியாவதற்கு முன் இப்படி ஒரு வதந்தி என்பது அனைவரின் கேள்வியாக உள்ளது.
காந்தாரா படம் பார்க்க இறைச்சி சாப்பிட்டு வரக்கூடாதா? ரிஷப் ஷெட்டி சொன்ன பதில்!
About Kantara Chapter 1
Kantara: Chapter 1-ல் ரிஷப் ஷெட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் இயக்குநராகவும் இருக்கிறார். கதை மனிதன், இயற்கை மற்றும் நம்பிக்கையைக் குறித்த தொன்மையான கேரளா மற்றும் கர்நாடக coastal கதை மூலமாக விவரிக்கிறது.
ஆன்லைன் சவால்கள்:
இத்தகைய தவறான செய்திகள் Kantara பிராண்சைஸ் சுற்றி ஏற்கனவே சில முறை சமூக ஊடகங்களில் தோன்றியதாக அவர் தெரிவித்தார். இதற்கு விரைவாக பதில் அளிப்பது சவாலாக இருந்தது என்றும் தெரிவித்தார்.
சோஷியல் மீடியா:
இந்த போலியான பதிவை ரிஷப் ஷெட்டி உடனடியாக தனது தயாரிப்பு குழுவுக்கு தெரிவித்தார். சமூக ஊடகங்களில் பலரும் இதை போலியானது என்று கண்டித்து, நம்பிக்கையை இழந்தனர்.
அதிகாரம் இல்லாத பதிவு:
“எவரும் ஒருவரின் உணவு பழக்கங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பழக்கங்களை தலையிட உரிமை இல்லை. இதுவொரு போலியான, அதிகாரபூர்வமற்ற செய்தி” என்று ரிஷப் தெரிவித்துள்ளார்.
ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்:
இதைப் பற்றி இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி பதில் கூறினார். பட தயாரிப்பு குழுவுக்கும் இந்த செய்திக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
Kantara post:
சமூக ஊடகங்களில் Kantara Sankalpa என்ற அமைப்பின் பெயரில் வெளியிடப்பட்ட இந்த தகவல் விரைவில் பரவியது. ரசிகர்கள் சிலர் அதில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலும், உண்மை வேறுபட்டது.
காந்தாரா வதந்தி:
சமீபத்தில் Kantara: Chapter 1 ரசிகர்களுக்கு ஒரு பரபரப்பான செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவியது. படத்தை பார்க்க வருபவர் மதுபானம், புகையிலை மற்றும் மாமிச உணவை தவிர்க்க வேண்டும் என கூறப்பட்டது.