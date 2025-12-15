ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க

Aadhaar Card Biometric Update: ஆதார் கார்டில் உள்ள பயோமெட்ரிக் விவரங்களை 2026 மார்ச் மாதம் வரை இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். எனவே, இதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
Aadhaar Card Latest News: 7 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்களுக்கு ஒருமுறையும் அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என்பது இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தின் (UIDAI) விதியாக உள்ளது.
குறிப்பாக, குழந்தைகளுக்கான ஆதார் கார்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிப்பது கட்டாயமாகும். குழந்தைளுக்கான அனைத்து திட்டங்களையும் பெற, அவர்களின் ஆதார் கார்டில் உள்ள பயோட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிப்பது அவசியம். இதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமும் மார்ச் 2026ஆம் ஆண்டு 7 முதல் 15 வயதுடைய சிறுவர்கள் இலவமசாக ஆதார் கார்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
எனவே, ஆதார் கார்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்காத சிறுவர்கள் உடனே மார்ச் 2026க்குள் அதனை செய்து முடிக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் ஆதார் பால் ஆதார் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பால் ஆதார் கார்டில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்தை புகைப்படம், பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், முகவரி போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும்.
5 வயதுக்கு பிறகே, குழந்தைகளின் ஆதார் கார்டில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை இடம்பெறும். விதிமுறைகளின்படி, குழந்தைகளுக்கு இரண்டு முறை பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்ய வேண்டும். முதலில் 5 முதல் 7 வயதுக்குள் செய்ய வேண்டும்.
அடுத்து, இரண்டாவது அப்டேட் 15 முதல் 17 வயதுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த இரண்டு அப்டேட்களையும் 2026 மார்ச் மாதம் வரை இலவசமாக செய்து முடிக்கலாம். இந்த இலவச காலம் முடிந்த பிறகு, ஒவ்வொரு பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டிற்கு ரூ.125 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்கள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கா ஆதாரில் உள்ள பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் 7 முதல் 15 வயதுக்குட்டவர்கள் இலவமசாக ஆதாரில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
குழந்தைகளின் கைரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன், புகைப்படங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். குழந்தைகளின் பால் ஆதார் அட்டை, சரிபார்ப்புக்காக பெற்றோரின் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும். 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம். இல்லையெனில், ரூ.125 கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.