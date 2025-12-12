English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு

பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு

Aadhaar Card New Rules: ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற செய்ய ஒரு ஆவணத்தை ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, இந்த ஆவணங்களை பயன்படுத்தக் கூடாது

Aadhaar Card Name, Address Change: ஆதார் கார்டில் மொபைல் நம்பர்முகவரி மாற்ற செல்கிறீர்கள் என்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தான்.
1 /7

ஆதார் கார்டு என்பது இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. ஆதார் கார்டை பல்வேறு விஷயங்களுக்கு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. இப்படி முக்கியத்துவம் பெறும் ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வது அவசியம். குறிப்பாக, 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆதாரில் உள்ள போட்டோ, பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பது விதியாக இருக்கிறது.

2 /7

அதே நேரத்தில், இருப்பிடம் மாறினாலும் முகவரி போன்றவற்றை மாற்றுவதும் அவசியம். ஆதார் அட்டையில் உள்ள மொபைல் நம்பர், முகவரியை தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்றே மாற்ற வேண்டும். இதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கட்டணமும் வசூலித்து வருகிறது. 

3 /7

இதில் முகவரியை மாற்றுவதற்கு சில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம். இதில் முகவரி மாற்றுவதற்கு சொத்து வரி ரசீது, பாஸ்போர்ட், வங்கி நகல், ரேஷன் கார்டு, வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தம், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, மின்சாரம், தண்ணீர் கட்டணம் ரசீது போன்றவற்றை ஆதாரில் உள்ள முகவரியை மாற்றுவதற்கு ஆவணமாக சமர்பிக்கலாம் என UIDAI கூறியுள்ளது.

4 /7

மேலும், ஆதார் கார்டு அட்டை பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆவணமாக பான் கார்டை ஏற்க முடியாது என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆவணம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. UIDAI-ன் புதிய அறிவிப்பின்படி, இனி ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்றுவதற்கு பான் கார்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என கூறப்பட்டுள்ளது. 

5 /7

பான் கார்டில் பெயர் மட்டும் தான் இருப்பதாகவும், அது வருமான வரித்துறை சம்பந்தமான ஆவணம் என்றும் அவற்றை சான்றாக ஆதார் கார்டு பெயர் மாற்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்க முடியாது என்றும் இந்திய தனித்துவ ஆடையா ஆணைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். 

6 /7

மேலும், ஆதாரில் பெயர் மாற்றத்திற்கு பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம், சாதி சான்றிதழ், மத்திய, மாநில அரசு வழங்கும் அடையாள அட்டை போன்றவற்றை சான்றாக சமர்ப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

7 /7

மேலும் பிறந்த தேதியை மாற்றுவதற்கு பிறப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், கல்விச்சான்றிழ் போன்றவற்றை ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம் என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Aadhar Card aadhar card latest news aadhar card Update UIDAI aadhar card changes Aadhaar Card Mobile Number Change AADHAAR MOBILE NUMBER Aadhaar card proof Aadhaar Card Address change aadhaar card name change

Next Gallery

ரஜினிகாந்துக்கு சரளமாக தெரிந்த மொழிகள்…தமிழ் மட்டும் இல்ல! இத்தனையா?