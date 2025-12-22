English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!

Aadhaar Card Free Update: ஆதார் கார்டில் உள்ள பெயர், மொபைல் நம்பர் போன்ற விவரங்களை இலவசமாக அப்டேட் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Aadhaar Card Latest News: எனவே, ஆதார் கார்டில் உள்ள பெயர், முகவரி போன்ற விவரங்களை அப்டேட் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கு இது நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.
 இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு உள்ளது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல்  அரசு திட்டங்களின் சேவைகளை பெறுவது வரை அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்ட்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியம்.

ஆதார் கார்டில் உள்ள பெயர், முகவரி, மொபைல் எண், பயோமெட்ரிக் விவரங்களை அப்டேட் செய்வதற்கு  வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையங்களுக்கு சென்று புதுப்பிக்க வேண்டும். இதில் ஒவ்வொரு மாற்றங்களுக்கு இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கட்டணத்தை நிர்ணயித்துள்ளது. மேலும், ஆன்லைனிலும் சில விவரங்களை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம்.

myaadhaar இணையதளம் அல்லது maadhaar செயலி மூலம் ஆன்லைனில் சில விவரங்களை அப்டேட் செய்து கொள்ள முடியும். அதாவது, பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், முகவரி போன்ற விவரங்களை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். ஆன்லைனில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள தற்போது வரை எந்த கட்டணமும் விதிக்கப்படுவதில்லை. இலவசமாகவே, ஆன்லைனில்  ஆதாரில் உள்ள சில விவரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.

இந்த நிலையில், ஆன்லைனில் இலவசமாக ஆதார் விவரங்களை புதுப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை 2026 ஜூன் 14ஆம் தேதி  வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பதற்கு மட்டுமே இலவசமாக மேற்கொள்ள முடியும். தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையங்களில் அப்டேட் செய்ய கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

மேலும், குழந்தைகளுக்கும் ஆதாரில் உள்ள பயோமெட்ரிக் விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். அதாவது, 7 முதல்  15 வயதுக்குட்ட குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் இலவமசாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். இல்லையெனில் ஒவ்வொரு அப்டேட் செய்வதற்கு கட்டணமாக ரூ.125 வசூலிக்கப்படுகிறது.

எனவே, ஆதார் கார்டில் உள்ள பயோமெட்ரிக் விவரங்களை குழந்தைகள் அருகில் இருக்கும் தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளுங்கள். 

மேலும், ஆதார் கார்டில் உள்ள முகவரியை புதுப்பிக்க ரூ.75 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், பெயர், பாலினம், மொபைல் எண் போன்றவற்றையும் மாற்றவும் ரூ.76 கட்டணாக வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே ஆன்லைனில் இந்த விவரங்களை ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை இலவமசாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

