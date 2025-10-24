நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. இனி அப்டேட் செய்வது ஈஸி!

Aadhar Card Update : 2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதி ஆதார் அட்டையில் மேஜர் மாற்றம் வரப்போகிறது. இதன் மூலம், ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை ஈஸியாக அப்டேட் செய்து கொள்ள முடியும். இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்திய நாட்டு மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. அரசு நலத்திட்டங்கள், ரேஷன் அட்டை, கேஸ் சிலிண்டர், வங்கிக் கணக்கு போன்ற அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இப்படி பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறும் ஆதார் அட்டையை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது விதியாகும்.
ஆதார் அட்டையில் பெயர், முகவரி, வயது, பாலினம், பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் என ஒருவரின் அனைத்து தனிப்பட்ட விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும். எனவே, ஆதார் அட்டையில் உள்ள முகவரி, செல்போன் நம்பர் உள்ளிட்டவற்றை மாற்ற ஆதார் சேவை மையத்தை மக்கள் அணுகி மாற்றிக் கொள்ளும் முறை நடைமுறையில் தற்போது உள்ளது.
இந்த நடைமுறையில் தான் தற்போது ஆதார் கார்டுகளை நிர்வகித்து வரும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) முக்கிய மாற்றத்தை செய்திருக்கிறது. அதாவது, 2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை மாற்றுவதற்கு ஆதார் சேவை மையம் அணுகி ஆவணங்களை அப்லோட் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை மாற்றுவதற்கு ஆவணங்களை ஆன்லைனில் உள்ளீடும் வகையில் UIDAI புதிய விதியை கொண்டு வந்துள்ளது. மக்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற முக்கிய விவரங்களை மாற்றுவதற்கும், ஆவணங்களை உள்ளீடுவதற்கும் ஆதார் மையத்திற்குச் செல்லாமலேயே வீட்டில் இருந்தே கொள்ளலாம்.
ஆவணங்கள் எதுவும் பதிவேற்றாமலயே ஆன்லைனில் இந்த மாற்றங்களை மேற்கொள்ளலாம். மேலும், உங்கள் ஆதார் விவரங்கள், பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற அரசுத் தரவுகள் தானாகவே சரிபார்க்கப்படும். இதன் மூலம் ஆதார் அப்டேட் செய்யும் நடைமுறை மிகவும் எளிமையாக மாறியுள்ளது.
ஆதார் அட்டையில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றைப் புதுப்பிப்பதற்கு புதிய கட்டணமா ரூ.75 ஆக வசூலிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கைரேகை, கருவிழி மற்றும் புகைப்படத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கு ரூ.125 வசூலிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
ஆதார் மறுபதிவிற்கு ரூ.75 வசூலிக்கப்படும் என்றும் புதுப்பிப்பதற்கு ஜூன் 14 வரை ஆன்லைனில் இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம். குழந்தைகளுக்கான பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகள் 5–7 வயது மற்றும் 15–17 வயது வரை இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், 15 முதல் 17 வயது வரை பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளும் 2026 செப்டம்பர் 31ஆம் தேதி வரை இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்க்கது.