இனி ஆதார் கட்டாயம்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்... அதிரடி அறிவிப்பு

Indian Railway Ticket Rules: 2026 ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய ஆதார் இணைப்பு கட்டாயமாக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Aadhaar Mandatory Train Ticket Booking: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மோசடிகளை தடுக்க இந்தியன் ரயில்வே இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. உங்களது ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்காதவர்கள் உடனே இணைத்திருங்கள்.
நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. தொலைதூர பயணங்களுக்கான மக்கள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறைவான கட்டணம், படுக்கை வசதி, கழிவறை வசதி போன்றவை இருப்பதால், பயணிகள் ரயில்களிலேயே பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆனால், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்ள 2 மாதங்களுக்கு முன்பாவது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் தட்கலில் தான் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கிடையில், டிக்கெட் முறையில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை ஐஆர்சிடிசி மேற்கொண்டு வருகிறது.
டிக்கெட் முன்பதிவு மூலம் மோசடிகள அதிகம் நடப்பதால், அவ்வப்போது ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மாற்றங்களை இந்தியன் ரயிலவே மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படும் நேரம் குறித்து இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, காலை 8:00 மணி முதல் 10:00 மணி வரை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் இணைப்பு ஏற்கனவே கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை செய்யப்படும் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு ஆதார் அங்கீகாரம் அவசியம் என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது. மேலும், இந்த நேரம் மாலை 4.00 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைத்திருந்தால், மாலை 4 மணி வரை நீங்கள் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். அதோடு, ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைத்த பயணிகள் ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை எந்த நேரத்திலும் முன்பதிவு செய்யலாம். அதாவது, ரயில் டிக்கெட்டுகளை எந்த நேரத்திலும் முன்பதிவு செய்ய ஆதார் கட்டாயமாக தேவைப்படுகிறது என ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், ரயில் டிக்கெட்டுகளை கவுண்டர்களில் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு இந்த விதிமுறை பொருந்தாது. ஆதார் இணைப்பு உண்மையான பயணிகளுக்கு டிக்கெட்டுகளை எளிதாகப் பெற உதவும். கடைசி நேர முன்பதிவு இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, பயணிகள் தங்கள் ஆதாரை தங்கள் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் முன்கூட்டியே இணைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவின் நிலையை அறிய இனி ரயில் புறப்படுவதற்கு 10 மணி நேரம் முன்பே அறிந்து கொள்ளலாம் என ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட் முன்பதிவு நிலை வெளியிடப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அந்த நேரத்தை 10 மணி நேரமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பயணிகள் சிரமத்தை சந்தித்து வருவதால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.