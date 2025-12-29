ரூ.1,000 அபராதம்! பான் ஆதார் கார்டு இணைப்பதில் சிக்கலா? உடனே இதை பண்ணுங்க

Aadhaar Pan Card Link: பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைப்பதில் சிக்கல் நீட்டித்தால் என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்த இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Aadhaar Pan Card Link Deadline: பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்கள் தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில், பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைப்பதில் சிக்கல் இருக்கலாம்
பான் கார்டு என்பது முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை பல சேவைகளுக்கும் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பான் கார்டு ஆதார் கார்டுடைன் இணைப்பதை வருமான வரித்துறை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும்.
இல்லையெனில் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும். மேலும், பான் கார்டு செயலிழந்துவிட்டால் உங்களால் பணப் பரிவர்த்தனை போன்றவற்றை மேற்கொள்ள முடியாது. அதாவது, வருமான வரி அறிக்கையை (ITR) தாக்கல் செய்ய முடியாது, வரி திரும்பப் பெற முடியாது, TDS மற்றும் TCS அதிகமாகக் கழிக்கப்படும், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்வது சிக்கல், பணப் பரிவர்த்தனை செய்வது சிக்கல் போன்றவற்றை நீங்கள் எதிர்கொள்ளலாம்.
இதுபோன்ற சிக்கலை தவிர்க்க, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் உங்கள் பான் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும். சில நேரங்களில், பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது மொபைல் எண்ணில் உள்ள சிறிய பிழைகள் காரணமாக, பான் மற்றும் ஆதாரை இணைக்க முடியாது. எனவே, இதனை எப்படி சரிசெய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
உங்கள் PAN-இல் பிழை இருந்தால், Protean அல்லது UTIITSL வலைத்தளங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உங்கள் PAN தகவலைப் புதுப்பிக்கலாம். உங்கள் ஆதார் தகவல் தவறாக இருந்தால், UIDAI வலைத்தளத்தில் திருத்தங்களைச் செய்யலாம். தேவைப்பட்டால், authsupport@uidai.net.in என்ற முகவரியில் UIDAI உதவி மையத்திற்கும் மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.
சில சந்தர்ப்பங்களில், ஆன்லைன் திருத்தத்திற்குப் பிறகும் பான் ஆதார் கார்டை இணைக்கவில்லையென்றால், அருகில் இருந்து பான் சேவை மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்களது பயோமெட்ரிக் விவரங்களையும் புதுப்பித்து கொள்ளலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ.50 செலுத்த வேண்டும்.
அதன்பிறகு, incometax.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக உங்கள் ஆதார் பான் கார்டை இணைக்கலாம். இந்த இணையதளத்தில் aadhaar link என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளிடவும். அதன்பிறகு உங்கள் ஆதாரில் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணையும் உள்ளிட வேண்டும்.
இதன்பிறகு, உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு ஓடிபி வரும். நீங்கள் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு பான் ஆதாரை இணைத்தால் ரூ.1,000 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதனை யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்டும். இதன்பிறகு, ஒடிபி-ஐ உள்ளிட்டு, validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், ஆதார் பான் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.