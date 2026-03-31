Aadhaar : டவுன்லோடு செய்த இ-ஆதார் செல்லுபடியாகுமா? மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Aadhaar : டவுன்லோடு செய்த இ-ஆதார் செல்லுபடியாகுமா? முக்கிய அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Aadhaar : இ-ஆதார் செல்லுபடியாவது குறித்த முக்கிய சுற்றறிக்கயை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே
இந்தியாவில் ஆதார் அட்டை என்பது மிக முக்கியமான அடையாள ஆவணமாக மாறியுள்ள நிலையில், டவுன்லோடு செய்யப்படும் e-Aadhaar மற்றும் மொபைலில் உள்ள m-Aadhaar ஆகியவற்றின் செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்து ஆதார் ஆணையம் (UIDAI) முக்கிய விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, தபால் மூலம் வரும் அசல் ஆதார் அட்டைக்கு இணையான அந்தஸ்து, இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் e-Aadhaar-க்கும் உண்டு. இவை இரண்டையும் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் இ-ஆதார் என்பது தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2000-ன் கீழ் UIDAI அமைப்பால் டிஜிட்டல் முறையில் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணமாகும். இதன் நம்பகத்தன்மை சட்டப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், இதை எவரும் நிராகரிக்க முடியாது.
தற்போது ஆதார் அட்டைகளில் உள்ள Secure QR Code மிக முக்கியமானது. ஒரு நபர் சமர்ப்பிக்கும் ஆதார் உண்மையானதா என்பதை அந்த QR கோடை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் நிறுவனங்கள் எளிதாக உறுதி செய்து கொள்ள முடியும். இது காகித ஆவணத்தை விடவும் பாதுகாப்பானது.
சாதாரண காகித ஆதார் மட்டுமின்றி, UIDAI வழங்கி வரும் ஏடிஎம் கார்டு போன்ற பிளாஸ்டிக் PVC கார்டுகளும் தற்போது அதிகளவில் புழக்கத்தில் உள்ளன. இவையும் மற்ற ஆதார் வடிவங்களுக்கு இணையான சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் கொண்டவை.
தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய Masked Aadhaar முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆதார் எண்ணின் கடைசி 4 இலக்கங்கள் மட்டுமே தெரியும். ஹோட்டல்கள் அல்லது தங்குமிடங்களில் அடையாளச் சான்றாக இதைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
இணைய வசதி இல்லாத இடங்களிலும் ஒருவரது அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க Paperless Offline e-KYC வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பயனர் தனது தகவல்களை ரகசியமான முறையில் பகிர்ந்து கொள்ள வழிவகை செய்கிறது.
தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, தற்போது Face Authentication முறை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. கைரேகை சரியாகப் பதியாதவர்கள் அல்லது முதியவர்கள் தங்கள் முக அடையாளத்தை வைத்தே ஆதாரைச் சரிபார்த்துக் கொள்ள முடியும்.
பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட ஆதார் செல்லாது என்று கூறி எந்தவொரு அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனமும் சேவைகளை மறுக்கக் கூடாது. அவ்வாறு மறுப்பது ஆதார் சட்ட விதிகளின்படி தவறானது என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.
விமான நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் அடையாளச் சான்றாக அசல் அட்டையைக் கையில் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் மொபைலில் உள்ள m-Aadhaar அல்லது டிஜிட்டல் நகலைக் காண்பிப்பதே போதுமானது.
ஒட்டுமொத்தமாக, 2026-ஆம் ஆண்டில் ஆதார் என்பது வெறும் காகித ஆவணமல்ல; அது ஒரு முழுமையான டிஜிட்டல் அடையாளமாக உருவெடுத்துள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் வடிவங்களைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.