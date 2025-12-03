ஆதார் கார்டில் முகவரியை மாற்றுவது ரொம்ப ஈசி! வருகிறது புதிய அப்டேட்..

Aadhar Update Change Address From Home : ஆதார் கார்டில் முகவரி மாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்து, புதிய அப்டேட் ஒன்று கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Aadhar Update Change Address From Home : நாட்டில் இருக்கும் அனைவருக்கும் ஆதார் கார்ட், கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை, வங்கி கணக்குகளுடன் இணைப்பது, PAN கார்டுடன் இணைப்பது என்பது முக்கியம்னாக பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, ஆதார் கார்ட் குறித்து வரும் அனைத்து அப்டேட்களையும் உற்றுநோக்கி பார்ப்பதும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில், ஆதாரில் உங்கள் முகவரியை மாற்றம் செய்வது குறித்த முக்கியமான அப்டேட் வந்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமான அடையாள அட்டையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது, ‘ஆதார் கார்ட்’. ஒவ்வொரு தனி நபரின் விரல் ரேகை, கண்களை ஸ்கேன் செய்து, அவர்களுக்கான தனி அடையாள அட்டையாக இந்த ஆதார் கார்ட் வழங்கப்படுகிறது. இதில், பெயர், தந்தை பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி உள்ளிட்டவை கட்டாயமாக இணைக்கப்படுகிறது.
ஆதார் கார்ட் பள்ளி-கல்லூரி, வங்கிகள், அலுவலகம் என அனைத்து இடங்களிலும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், தொலைபேசி எண் இணைப்பதும் கட்டாயம் ஆகும். ஆதார் கார்ட் அந்த தனி நபருக்குரியதுதான் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னர்தான், அந்த நபருக்குரிய பிற முக்கியமான அரசு மற்றும் தனியர் சார்ந்த வேலைகள் நடக்கும்.
ஆதாரில் இருக்கும் முகவரி, புகைப்படம் மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை மாற்றுவது ஆதார் சேவை மையங்கள் அல்லது அருகில் உள்ள தபால் அலுவலங்களுக்கு செல்வது அவசியமாக இருக்கிறது. ஆனால், கூடிய விரைவில் முகவரி மாற்றம் செய்வதற்கு எளிமையான வழிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட இருக்கின்றன.
இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) இப்போது பயணாளர்கள் தங்கள் ஆதார் முகவரியை ஆன்லைனில் மாற்ற புது வசதியை கொண்டு வர உள்ளது. அது குறித்த அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என்று UIDAI அறிவித்துள்ளது.
ஆதார் ஆப்பை உபயோகித்து, இனி வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களது முகவரியை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இதன் மூலம், நீங்கள் தேவையின்றி ஆதார் சேவை மையத்தில் நெடு நேரம் லைனில் நிற்பதை தவிர்க்கலாம்.
ஆன்லைனிலும் கூட, ஆதார் கார்டில் உள்ள முகவரியை நம்மால் மாற்ற முடியும். UIAI இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதார் கார்ட் விவரங்களை வைத்து லாக்-இன் செய்து கொள்ளலாம். உங்கள் எண்ணிற்கு OTP வந்த பின்பு, புது முகரிக்கு தகுந்த முகவரி சான்றை அப்லோட் செய்யவும்.
வீட்டின் EB bill, tax bill, பாஸ்போர்ட், பேங்க் பாஸ்புக், ரேஷன் கார்ட், வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தம், ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவை முகவரி மாற்றத்திற்கு உரிய சான்றுகளாகும். இவற்றை நீங்கள் அப்லோட் செய்தாலும், இவை மாறுவதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம்.