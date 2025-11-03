English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஆதாரில் இந்த 3 விஷயங்களை கட்டாயம் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா அவ்வளவுதான்.. முக்கிய அலர்ட்!

Aadhar Card Update New Rule: ஆதார் கார்டில் இந்த மூன்று விஷயங்களை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், சில பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். 

 
இந்தியர்களின் கட்டாய ஆவணம் மற்றும் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் அட்டை உள்ளது. அரசு திட்டங்கள் முதல் பல சேவைகளுக்கு ஆதார் அட்டை  முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இந்த ஆதார் அட்டையை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் அட்டையை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை விண்ணப்பிப்பது அவசியம்.  

அதே நேரத்தில், ஆதார் அட்டையில் உள்ள சில விவரங்களை புதுப்பிப்பதும் அவசியமாக உள்ளது. ஆன்லைன் அல்லது இ சேவை மையத்தில் ஆதார் அட்டை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை MyAadhaar போர்டல் மூலம் ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கலாம்.  

இருப்பினும், கைரேகை ஸ்கேன் மற்றும் புகைப்பட பதிவேற்றங்கள் போன்ற பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள இ சேவை மையத்தை பார்வையிட வேண்டும். இந்த நிலையில், நவம்பர் 1ஆம் தேதி ஆதாரில் சில அதிரடி மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன. ஆதார் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது.   

பெயர், முகவரி அல்லது மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்க ரூ.75, கைரேகைகள், கருவிழி ஸ்கேன் அல்லது புகைப்படம் என பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பிக்க ரூ.125, 5–7 வயது மற்றும் 15–17 வயது குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம்.  

2026 ஜூன் 14ஆம் தேதி இ சேவை மையங்களில் ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். அதன்பிறகு, மேற்கண்ட கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு புதுப்பிப்புகளுக்கும் பொருந்தும். எனவே, ஆதார் அட்டையை அப்டேட் செய்யாதவர்கள் உடனே அப்டேட்  செய்து கொள்ள வேண்டும்.   

இந்த நிலையில், ஆதாரில் இந்த மூன்று விஷயங்களை செய்துள்ளீர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் ஆதாரை பான் கார்டுடன் இணைப்பது கட்டாயம் என்றும் UIDAI கூறியுள்ளது. இந்த தேதிக்குள் பான் கார்டுகள் இணைக்கப்படாவிட்டால், அவர்களின் பான் கார்டுகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயலிழக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.  

எனவே, ஆதார் பான் கார்டை இணைக்காதவர்கள் உடனே அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையத்திற்கு சென்று இணைக்க வேண்டும். கூடுதலாக, அனைத்து வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களும் e-KYC-ஐ பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஆதார் OTP அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் அல்லது வீடியோ KYC செய்ய வேண்டும்.   

Aadhar Card aadhar card Update Aadhar Card Update New Rule Aadhar Card new Rules aadhar pan card Link Aadhar Card Fee Hike

