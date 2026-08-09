/ஆடி அமாவாசை : பித்ரு வழிபாடு - தமிழ்நாட்டில் செல்ல வேண்டிய 5 முக்கிய இடங்கள்

Aadi Amavasai 2026 : ஆடி அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்கு தமிழ்நாட்டில் செல்ல வேண்டிய 5 முக்கிய இடங்களை இங்கு காணலாம்.
ஆடி அமாவைசைக்கு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது, பித்ரு வழிபாடு செய்வது வழக்கம். 2026ஆம் ஆண்டில் வரும் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி (புதன்) அன்று ஆடி அமாவாசையாகும். அன்றைய தினம் இந்த 5 இடங்களில் ஏதாவது ஓரிடத்திற்கு சென்று பித்ரு வழிபாடு செய்யலாம்.
ராமேஸ்வரம்: ஆடி அமாவாசை தர்ப்பணத்திற்கு தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமான தலங்களில் ஒன்றுதான், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில். இங்குள்ள அக்னி தீர்த்த கடலில் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது முக்கிய வழிபாடாக உள்ளது.
திலதர்ப்பணபுரி: திருவாரூர் மாவட்டம் பூந்தோட்டம் பகுதியில் அமைந்துள்ள திலதர்ப்பணபுரி சிதலப்பதி முக்தீஸ்வரர் கோவில் தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் ஆகும். இந்தியாவின் ஏழு பித்ரு தலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
பவானி கூடுதுறை: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த பகுதியில் காவிரி - பவானி ஆறுகள் சங்கமிக்கின்றன. இங்கு ஆடி அமாவாசை நாளில் முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்த புனித நீராட ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வருகை தருவார்கள். பவானி கூடுதுறையில் உள்ள சங்கமேஸ்வரர் திருகோவிலும் பிரசித்தி பெற்றதாகும்.
பாபநாசம்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள பாபநாசத்திற்கு சென்று, ஆடி அமாவாசை அன்று முன்னோர் வழிபாடு செய்து, ஆற்றில் புனித நீராட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் செல்வார்கள். பாபநாச சுவாமி கோவிலிலும் வழிபாடு செய்யலாம்.
ஸ்ரீரங்கம்: திருச்சி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தின் புகழ்பெற்ற அம்மா மண்டபம் பகுதியில் காவிரி கரையில் பலரும் பித்ரு வழிபாடு செய்வார்கள்.