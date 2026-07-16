/ஆடி மாத ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Aadi Maatha Rasi Palan: நாளை (ஜூலை 16) ஆடி மாதம் பிறக்கவுள்ளது. 12 ராசிகளுக்கும் ஆடி மாதம் எப்படி இருக்கும்? முழுமையான ராசிபலனை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Aadi Monthly Horoscope: ஆடி மாதம் தமிழ் மாதங்களிலேயே மிக முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது. இது கடவுள் வழிபாட்டிற்கான மாதமாக போற்றப்படுகின்றது. நாளை (ஜூலை 16) ஆடி மாதம் பிறக்கும் நிலையில், மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான ஆடி மாத ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, ஆடி மாதம் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். பொருளாதார நிலை திருப்தி தரும். பண வரவு அதிகமாகும். இக்காலத்தில் உங்கள் தாயாரின் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள் மற்றும் வீட்டில் அமைதியை நிலைநாட்ட முயற்சி செய்யுங்கள்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, ஆடி மாதம் பொதுவாக மிகவும் மங்களகரமான பலன்களைத் தரும். இந்த காலத்தில் உங்கல் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இக்காலத்தில் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம், மேலும் அண்டை வீட்டாருடனான உறவுகள் மேம்படும். பயணங்களில் கூடுதக் எச்சரிக்கை தேவை.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். செல்வ ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற குரு உங்களை பெரிய நெருக்கடிகளிலிருந்து பாதுகாத்தாலும், பணப் பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கை தேவை. இக்காலத்தில் குடும்பத்திற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது உணர்வுப்பூர்வமான ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீங்கள் காணலாம். உங்கள் பேச்சில் மென்மையான தொனியைப் பராமரிக்கவும்; இல்லையெனில், உங்கள் நேரடியான வார்த்தைகள் கூட தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படலாம்.
கடக ராசியினரே, உங்கள் தன ஸ்தானத்தின் (செல்வத்திற்கான வீடு) அதிபதியான சூரியன், இப்போது உங்கள் சொந்த ராசியான முதல் வீட்டிற்குள் (லக்னம்) நுழைகிறார். இந்த இடப்பெயர்ச்சி உடல்நலம் மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்கும். ஆடி மாதத்தில் சூரியனின் தாக்கம் உங்கள் சுபாவத்தில் கோபத்தையோ அல்லது அகங்காரத்தையோ தூண்டக்கூடும். எனவே, இதில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடி மாத ராசிபலன் பொருலாதார ரீதியாக அற்புதமாக உள்ளது. எனினும், உடல்நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியம் உள்ளது. தலைவலி, கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அல்லது தூக்கமின்மை போன்றவை ஏற்படலாம். இக்காலத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் வீண் பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். அரசுத் துறைகள் அல்லது அதிகாரிகளுடனான மோதல்களில் ஈடுபட வேண்டாம்.
கன்னி ராசியினருக்கு ஆடி மாதம் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகளால் நன்மை நடக்கும். நிதி ரீதியாக இக்காலம் மிகச் சிறப்பாக அமையும். உங்கள் தொழில் வெளிநாட்டுச் சந்தைகள் அல்லது தொலைதூரப் பகுதிகள் சார்ந்ததாக இருந்தால், உங்கள் லாபம் இரட்டிப்பாகக்கூடும். பணிபுரிபவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம் அல்லது முக்கியமான புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, ஆடி மாதம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குருவால் நற்பலன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும். முடிவுகள் உங்கள் எதிர்பார்ப்பை விடச் சற்று குறைவாக இருந்தாலும், இக்காலம் சாதனைகள் நிறைந்ததாகவே இருக்கும். பதவி உயர்வு மற்றும் தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. உங்கள் சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். இக்காலத்தில் தொடங்கப்படும் எந்தவொரு புதிய முயற்சியும் நீண்ட கால மற்றும் நிலையான நன்மைகளைத் தரும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் ஆடி மாதம் எதிர்பாராத நன்மைகளை அளிக்கும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். வேலை மாற்றத்தை விரும்புவோருக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம், ஆனால் தற்போதைய வேலையில் எந்தவிதமான ரிஸ்க் எடுப்பதையும் தவிர்க்கவும். மதம், ஆன்மீகம் அல்லது முக்கியப் பிரமுகர்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களைத் தெரிவிப்பதைத் தவிர்க்கவும். நிச்சயமற்ற சூழலில் உங்கள் தந்தை அல்லது மூத்தவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஆடி மாதத்தில் அதிர்ஷ்டத்தை நம்புவதை விட உங்கள் சொந்த கடின உழைப்பை நம்பியிருக்க வேண்டும். இது வேலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ற நேரமல்ல; தற்போதைய வேலையிலேயே நீடிப்பது சிறந்தது. பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும்; உங்கள் தந்தையின் உடல்நிலை பலவீனமாக இருந்தால், அவரைப் பராமரிப்பதில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம். தேவையற்ற பயணங்களை முற்றிலும் தவிர்க்கவும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, எட்டாம் வீட்டு அதிபதியான சூரியன் உங்கள் ஏழாம் வீட்டிற்குள் (திருமணம் மற்றும் கூட்டாண்மைக்கான வீடு) நுழைகிறார். இந்த நிலை அன்றாட வேலை மற்றும் திருமண வாழ்க்கை தொடர்பான சில சவால்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். ஏழாம் வீட்டில் உச்சம் பெற்ற நிலையில் உள்ள குரு பகவான், சூரியனின் எதிர்மறை விளைவுகளைப் பெருமளவு சமன் செய்தாலும், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நலம் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான விஷயங்களில் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மொத்தத்தில் ஆடி மாதம் உங்களுக்கு கலவையான நன்மைகளை அளிக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடி மாதம் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை இது சாதகமான காலம்; நீண்டகால நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் ராசி ஒரு 'காற்று ராசி' (Air sign) என்பதால், சளி போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருக்கத் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வேலை மற்றும் அரசுத் திட்டங்கள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்.
மீன ராசியினருக்கு, ஆடி மாதம் அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். ஆறாம் வீட்டுக்கு அதிபதியான சூரியன் உங்கள் ஐந்தாம் வீட்டில் (புத்திசாலித்தனம், கல்வி மற்றும் குழந்தைகளுக்கான வீடு) நுழைகிறார். ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியனின் தாக்கம் காரணமாக, குடும்பத்தார், நண்பர்கள் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். இத்தகைய சூழல்களில், பணிவான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிப்பது உங்கள் உறவுகளைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள உதவும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
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