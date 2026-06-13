/ஆவின் பச்சை பால் விற்பனை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

TN Govt Aavin Green Magic Milk Latest: ஆவின் பச்சைப்பால் விற்பனை முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டதாக தகவல் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன. இந்த நிலையில், ஆவின் பச்சைப்பால் விற்பனை குறித்து தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசால் நடத்தப்பட்டு வருவது ஆவின் நிறுவனம் ஆகும. பால் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து பாலைக் கொள்முதல் செய்து, பதப்படுத்தி மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் தரமான பால் மற்றும் பால் பொருட்களை ஆவின் நிர்வாகம் விற்பனை செய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் ஆவின் நிறுவனம் பல்வேறு வகையான பால் பாக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்கிறது.
ஆவின் நிர்வாகம் நீல நிற பாக்கெட், பச்சை நிற பாக்கெட், ஆரஞ்சு நிற பாக்கெட், ஊதா நிற பாக்கெட் மூலம் பாலை விற்பனை செய்து வருகிறது. இந்த ஒவ்வொரு நிற பாக்கெட்டிலும் கொழுப்பு சத்து என்பது வேறுப்பட்டு இருக்கும். இதில் ஆவின் பச்சை நிற பாக்கெட்டை பெரும்பாலான மக்கள் வாங்குகின்றனர். ஆவின் பச்சை நிற பால் பாக்கெட் அரை லிட்டர் ரூ.21 முதல் ரூ.24 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் 4.50 சதவீத கொழப்புச் சத்து கொண்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சமீப நாட்களாகவே ஆவின் பச்சை நிற பாக்கெட் பால் விற்பனை பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டு இருப்பதாக பலரும் கூறி வரகின்றனர். ஆவின் நிர்வாகம் பச்சைப்பால் விற்பனை முற்றிலும் ரத்து செய்ய முடிவ எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவல் மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், இதற்போது தற்போது தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து TN Fact Check தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ஆவின் பச்சைப்பால் விற்பனையை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய ஆவின் நிறுவனம் முடிவு செய்திருப்பதாக பரவும் தகவல் முற்றிலும் தவறானது. இதுதொடர்பாக ஆவின் நிறுவனம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "Green Magic" பாலின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டதாகவோ சில ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்திகள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை.
ஆவின் நிறுவனம் தனது அனைத்து பால் வகைகளையும், அதில் Green Magic பால் உட்பட, தொடர்ந்து வழக்கம்போல் விநியோகம் செய்து வருகிறது என்பதை இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. எந்தவொரு பால் வகையின் விநியோகமும் நிறுத்தப்படவோ அல்லது கணிசமாகக் குறைக்கப்படவோ இல்லை. நுகர்வோர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பால் தொடர்ந்து விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.