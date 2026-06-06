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ஆவின் கடை அமைக்க விண்ணப்பக்கலாம்.. டெபாசிட் தொகை ரொம்ப கம்மி.. தமிழக அரசு அதிரடி

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:40 AM IST

Chennai Aavin Parlour: சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நந்தனம், தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்  ஆவின்  கடை அமைக்க ஜூன் 10ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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தமிழகம் முழுவதும் ஆவின் பாலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் கடைகள் மூலம் பால், தயிர், பனீர், நெய் உள்ளிட்டவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆவின் முகவர்களாக சேர ஆண்டுதோறும் விண்ணப்பங்களை ஆவின் நிர்வாகம் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை ஆவின் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

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அதாவது, ஆவின் பாலகம் நடத்துவதற்கான அரிய வாய்ப்பை ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. பெரம்பூர், தி.நகர், பாலவாக்கம், மயிலாப்பூர், அண்ணா நகர், தென் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ஆவின் பாலகம் அமைக்க aavin.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு ஜூன் 10ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். the general manager, marketing unit, tcmpf.ltd, no.3 pasumpon muthuramalinganar salai, nandanam, Chennai -35 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1800 425 3300 என்ற எண்ணை தொடர் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவத்துடன் வங்கி பரிவர்த்தனை நகல், அனுபவ சான்று ஆகியவற்றை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்

 

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ஆவின் பாலகம் அமைக்க விரும்புபவர்கள் தொழிலில் அனுபவம் இருக்க வேண்டும். தொழிலில் 2 இரண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரம்பூரில் கண்ணதாசன் நகரிலும், தி.நகரில் கிரியப்பா ரோடு பகுதியிலும், தி.நகரில் லலிதாபுரம் பகுதியிலும், பாலவாக்கத்தில் பிடிசி quarters, துரைப்பாக்கத்திலும், மயிலாப்பூரில் சிஐடி காலணியிலும், அண்ணா நகரில் இமயம் காலணியிலும், அண்ணா நகரில் சேனாய் நகரிலும், வேளச்சேரியில் சிட்கோ பகுதியிலும் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
Aavin
Aavin Parlour
Aavin News
Chennai News
TN Government
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