ஷமியின் கரியரையே முடித்துவிட்ட இந்த இந்திய வீரர்... 148 ரன்களை குவித்து மிரட்டலடி!

Mohammed Shami: முகமது ஷமி இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என தீவிரமாக முயற்சித்து வரும் வேளையில், இன்று இந்திய வீரர் ஒருவரே அதற்கு ஆப்பு வைத்திருக்கிறார் என சொல்லலாம். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Punjab vs Bengal, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் இன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கிய போட்டியில் பஞ்சாப் - வங்காளம் அணிகள் மோதின. அபிஷேக் சர்மா பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாகவும், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் வங்காள அணி கேப்டனாகவும் செயல்பட்டனர்.
உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் (SMAT 2025-26) கடந்த நவ. 26ஆம் தேதி தொடங்கியது. மொத்தம் 32 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில் மூன்றாவது சுற்று போட்டிகள் இன்று நடைபெற்று வருகின்றன.

ஹைதராபாத் நகரில் உள்ள ஜிம்கானா மைதானத்தில் இன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கிய போட்டியில், C பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பஞ்சாப் - வங்காளம் அணிகள் மோதின. அபிஷேக் சர்மா தலைமையிலான பஞ்சாப் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீசியது. வங்காள அணிக்கு அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் தலைமை தாங்கினார். 

முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 310 ரன்களை குவித்தது. மறுபுறம் வங்காள அணி 9 விக்கெட்டை இழந்து 198 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் பஞ்சாப் அணி 112 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் சி பிரிவில் முதலிடத்தை பஞ்சாப் பிடித்துள்ளது.

பஞ்சாப் அணி 310 ரன்களை குவித்ததன் மூலம் சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரின் இரண்டாவது அதிகபட்ச ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. இதில் முதலிடத்தை பரோடா அணி பிடித்துள்ளது. கடந்தாண்டு சிக்கிம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பரோடா அணி 349 ரன்களை குவித்தது. 

இன்றைய போட்டியில் பஞ்சாப் அணி 310 ரன்களை எட்டுவதற்கு முக்கிய பங்காற்றியவர் அதன் கேப்டன் அபிஷேக் சர்மாதான். அவர் 52 பந்துகளில் 16 சிக்ஸர்கள், 8 பவுண்டரிகள் என 148 ரன்களை அடித்து மிரட்டினார். மேலும், 12 பந்துகளில் அரைசதத்தை பதிவு செய்து, டி20 போட்டிகளில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் 3வது இடத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இவருடன் யுவராஜ் சிங், கிறிஸ் கெயில் ஆகியோரும் அந்த இடத்தை பகிர்ந்துகொள்கின்றனர்.

அபிஷேக் சர்மா 31 பந்துகளில் சதம் அடித்து, டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்த இந்தியர்களின் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளார், உர்வில் பட்டேல் இந்த இடத்தை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். அதேபோல், கடந்தாண்டு SMAT தொடரில் 28 பந்துகளில் சதம் அடித்து இந்த பட்டியலில் உர்வில் பட்டேல் உடன் அபிஷேக் சர்மா முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி ஆட்டம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதானே என்றாலும், இன்று அவர் தரமான பந்துவீச்சாளர்களை பந்தாடியிருக்கிறார் என்பதே குறிப்பிடத்தக்கது. வங்காள அணியில் இடம்பெற்ற அனுபவ வீரர் முகமது ஷமி 4 ஓவர்களில் 1 விக்கெட்டை மட்டும் எடுத்து 61 ரன்களை கொடுத்தார். ஆகாஷ் தீப் 4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டை எடுத்து 55 ரன்களை கொடுத்திருக்கிறார். இருவருமே இந்திய அணியில் விளையாட முயற்சித்து வருபவர்கள். கடைசியாக அபிஷேக் விக்கெட்டை ஆகாஷ் தீப்தான் கைப்பற்றினார். வங்காள அணி பந்துவீச்சில் ரிட்டிக் சாட்டர்ஜி 4 ஓவர்கள் வீசி விக்கெட் ஏதுமின்றி 67 ரன்களை கொடுத்து மோசமான பந்துவீச்சை பதிவு செய்தார். 

இதில் 35 வயதான முகமது ஷமி இந்திய அணியின் மூன்று பார்மட்களிலும் விளையாட தொடர்ந்து ஊக்கத்துடன் உள்நாட்டு போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். முகமது ஷமி 7 இன்னிங்ஸில் 20 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். நடப்பு SMAT தொடரில் 3 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். இன்றைய ஆட்டத்திற்கு பின் ஷமி இந்திய அணிக்கு கம்பேக் கொடுப்பதில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இனி வொயிட் பாலில் ஷமிக்கான வாய்ப்பு மங்கிவிட்டது. ஒருவேளை யாருக்காவது காயம் ஏற்பட்டால் ஒழிய, ஷமி டி20ஐ அல்லது ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடும் வாய்ப்பு குறைவுதான். டெஸ்டிலும் அவருக்கு தற்போது இடமில்லை.   

Mohammed Shami SMAT SMAT 2026 Abhishek Sharma Punjab vs Bengal Syed Mushtaq Ali Trophy 2025

