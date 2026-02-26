English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

Most Ducked Players In T20 In A Year: டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஆண்டில் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 

 

Most Ducked Players In T20 In A Year: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா மூன்று முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். 

 
சைம் அயூப் (2025): பாகிஸ்தான் வீரர் சைம் அயூப் 2025ஆம் ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெச்6 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார். நடந்து வரும் உலகக் கோப்பையில் இதுவரை இவர் 70 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.   

சாலோம்வாங் சாட்பைசன் (2024): தாய்லாந்து வீரர் சாலோம்வோம் சாட்பைசன். இவர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார்.

குஷால் புர்டெல் (2024): நேபாளம் வீரர் குஷால் புர்டெல்.இவர் 2024ஆம் ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார்.   

தர்ம கேசுமா (2025): இந்தோனேசியா வீரர் தர்மா கெசுமா. இவர் 2025ஆம் ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார்.   

பர்வேல் ஹொசைன் எமன் (2025): வங்கதேச அணியின் தொடக்க வீரர் பர்வேல் ஹொசைன் எமன். இவர் 2025ஆம் ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார்.   

அபிஷேக் சர்மா (2026): இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா. இவர் 2026ஆம் ஆண்டில் 5 முறை டக் அவுட்டாகி உள்ளார். இதில் நடந்து வரும் டி20 உலகக் கோப்பையில் மூன்று டக் அவுட்கள் அடங்கும்.   

