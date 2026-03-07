AC Offer: அமேசானில் ரூ.22,000க்கு ஏசி... ரூ.843 மட்டுமே EMI... அற்புதமான கோடைக்கால சலுகை

AC Offer: கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டது. வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. அமேசானில் ஏசிகளுக்கான சலுகைகள் தற்போது கோலாகலமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் நீங்கள் டாப் பிராண்ட் ஸ்பிளிட் ஏசியை ரூ.22,000க்கு வாங்கலாம். அமேசானில் கிடைக்கும் இந்த சலுகையின் விவரங்களுடன், ஏசியின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வோம்.
அமேசான் ஏசிகளுக்கு மிகப்பெரிய சலுகைகளை வழங்குகிறது. நீங்கள் லாயிட் 0.8 டன் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசியை மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். அமேசானில் உள்ள விவரங்களின்படி, லாயிட் 0.8 டன் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசியின் அசல் விலை ரூ.47,990, ஆனால் நீங்கள் அதை சுமார் 50 சதவீத தள்ளுபடியில் பெறலாம். வங்கி சலுகைகளுடன், இந்த ஏசி இப்போது ரூ.22,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் இதன் டெலிவரி இலவசம். 1 வருட தயாரிப்பு உத்தரவாதமும் 10 நாள் மாற்று பாலிசியும் கிடைக்கிறது.
லாயிட் 0.8 டன் ஸ்பிளிட் ஏசி அம்சங்களில் 6-இன்-1 கன்வெர்ட்டிபிள் அம்சம் அடங்கும். குளிரூட்டும் அளவை 30% முதல் 110% வரை அமைக்கலாம். இது 90 சதுர அடி வரை உள்ள அறைக்கு ஏற்றது. இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரசர் அறை வெப்பநிலையைப் பொறுத்து தானாகவே வேகத்தை மாற்றுகிறது. இது அறையை குளிர்ச்சியாக வைத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல், பில்லையும் குறைக்கிறது.
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்ட பயனர்களுக்கு, இந்த ஏசி மேம்பட்ட காற்று சுத்திகரிப்பு வசதியைக் தருகிறது. தூசி, ஸ்போர்ஸ், பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்கள் ஆன்டி-வைரல் ஃபில்டர் மற்றும் PM 2.5 ஃபில்டர் மூலம் வடிகட்டப்பட்டுள்ளது. ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் 140V முதல் 280V வரையிலான மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்களை இது கையாள முடியும்.
இந்த லாயிட் ஏசி 52°C வரையிலான வெப்பநிலையிலும் உங்களை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும். தொழில்நுட்ப ரீதியாக, 0.8 டன் ஏசி 2.7 kW குளிரூட்டும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு வருடத்தில் 549.06 kWh மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இது 32 dB இரைச்சல் மட்டத்துடன் மிகவும் அமைதியாக இருக்கிறது.
தற்போது, இந்த ஏசி ரூ.23,990 விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வங்கி சலுகைகள் உள்ளன. HDFC வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கினால் 10 சதவீத தள்ளுபடியைப் பெறலாம். EMI சலுகை ரூ.843 இல் இருந்து தொடங்குகிறது. உங்கள் பழைய ஏசியை மாற்றினால், ரூ.3,650 வரை தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
ஒட்டுமொத்தமாக, லாயிட் 0.8 டன் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான அறைகளுக்கு ஏற்றது. இன்வெர்ட்டர் தொழில்நுட்பம் அதை ஆற்றல் திறன் மிக்கதாக மாற்றுகிறது, ஆரோக்கியமான காற்று வடிகட்டுதல், டர்போ குளிர்வித்தல், நீண்ட காற்று வீசுதல் மற்றும் ஸ்மார்ட் கண்டறியும் அம்சங்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. அமேசான் சலுகைகளுடன், நீங்கள் ரூ. 22,000 க்கு பிரீமியம் தரத்தைப் பெறலாம்.