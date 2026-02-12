பட்ஜெட் விலையில் AC! சட்டு புட்டுன்னு வாங்கிடுங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Air Conditioner Price Drop: வரவிருக்கும் கோடைகாலத்தில் நீங்கள் புதிய ஏசி வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இதுவே சரியான நேரம், ஏனெனில் கோடை காலம் இன்னும் தொடங்கவில்லை, ஆனால் இந்த நேரத்தில் பிளிப்கார்ட்டில் மிகச் சிறந்த தள்ளுபடிகள் உள்ளன, அங்கு உங்களுக்குப் பிடித்த 1 டன் மற்றும் 1.5 டன் ஏசிகளை மலிவான விலையில் வாங்கலாம்.
இந்த அனைத்து ஏசிகளும் பிளிப்கார்ட்டில் 4-நட்சத்திர மதிப்பீடுகளுக்கு மேல் பெற்றுள்ளன. 51% வரை தள்ளுபடியுடன் இந்த ஏசிகளை வாங்கலாம்.
வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் சம்மர் தொடங்கயுள்ள நிலையில் நம்மில் பலர் அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் தளத்தில் மலிவான ஏசியை வாங்க பிளான் செய்துக் கொண்டு இருப்போம். அப்படியானால் இங்கு பல பெரிய பிராண்ட் 1 டன் மற்றும் 1.5 டன் ஏசிகள் பாதி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
பிளிப்கார்ட்டின் MarQ பிளிப்கார்ட்டின் MarQ 2025 மாடல் 1-டன் 3-நட்சத்திர ஸ்பிளிட் இன்வெர்ட்டர் 5-இன்-1 கன்வெர்ட்டிபிள் டர்போ கூல் தொழில்நுட்ப ஏசி ஆகும், மேலும் இது 55 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையிலும் குளிர்விக்க முடியும். இது ப்ளூ ஃபின் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது, மேலும் இது 100% செப்பு கண்டன்சரைக் கொண்டுள்ளது. இது இன்வெர்ட்டர் தொழில்நுட்பத்தையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது 19% அதிக ஃபாஸ்ட் மற்றும் டர்போ கூல் பயன்முறையுடன் வருகிறது, இந்த ஏசியில் 51% தள்ளுபடி இருப்பதால், நீங்கள் ரூ.21,990க்கு வாங்கலாம்.
வோல்டாஸ் 2025 மாடல் 1.5 டன் வோல்டாஸ் 2025 மாடல் 1.5-டன் 3-ஸ்டார் ஸ்பிளிட் இன்வெர்ட்டர் 4-இன்-1 ஏசி ஆகும். இந்த ஏசி வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான இந்திய கோடைகால பருவத்திற்கு ஏற்றது, மேலும் உங்களிடம் 180 சதுர அடி வரை அறை அளவு இருந்தால், நீங்கள் இந்த ஏசியை வாங்கலாம். இது கூல், ட்ரை, ஃபேன் மற்றும் ஸ்லீப் உள்ளிட்ட பல்வேறு முறைகளுடன் வருகிறது. இதன் ஒரிஜினல் விலை ரூ57,990, ஆனால் 47% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, ரூ.30,990க்கு வாங்கலாம்.
ஹையர் 2025 மாடல் 1 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் ஏசி ஹையர் 2025 மாடல் 1-டன் 3-ஸ்டார் ஸ்பிளிட் ஏசி 54 டிகிரி செல்சியஸில் கூட குளிர்விக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது இந்த பிரிவில் உலகளாவிய முதலிட பிராண்டாகக் கருதப்படுகிறது. இது இரட்டை இன்வெர்ட்டர் டர்போ கூலிங் மற்றும் ஃப்ரோஸ்ட் செல்ஃப் கிளீன் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஏசியை ஃபிளிப்கார்ட் ஹாட் டீலில் 50% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ₹24,990க்கு வாங்கலாம்.
ONIDA 2025 மாடல் 1.5 டன் 5 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் ஏசி ONIDA 2025 மாடல் 1.5 டன் 5 ஸ்டார் ஸ்பிளிட் இன்வெர்ட்டர் 5-இன்-1 கன்வெர்ட்டிபிள் ஏசி 10 வருட கம்ப்ரசர் உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது. இது டூ-வே ஸ்விங், சைலண்ட் கூல் மற்றும் டீப் ஃப்ரோஸ்ட் கிளீன் போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது 100% காப்பர் காயிலுடன் வருகிறது. Flipkart Hot Deal இல் 28% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ACயை வெறும் ₹30,990க்கு வாங்கலாம்.