10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!

Aamir Khan Salary In Coolie : கூலி திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இதில் அமீர்கான் கேமியோ ரோலில் நடித்திருக்கிறார். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சம்பளம் என்ன தெரியுமா?
Aamir Khan Salary In Coolie : பாலிவுட்டில் பெரிய நடிகராக விளங்குபவர், அமீர்கான். இவர், கூலி திரைப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளார். இந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவருக்கு கூலி படத்தில் பயங்கரமான ரோல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நடிக்க அவர் வாங்கியிருக்கும் சம்பளம் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிரது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ!
ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருடன் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.
கூலி படம், ரஜினியின் முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான அதே நாளில் வெளியாகிறது. இத்துடன் அவர் தனது 50 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறார். இந்த நிலையில், கூலி படம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமாகி வருகிறது.
அமீர்கான், கூலி படத்தில் முக்கிய நடிகராக இருக்கிறார். இந்த படத்தில அவர் தாஹா என்கிற வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இவரது கேரக்டர் படத்தில் சர்ப்ரைஸாகத்தான் வைக்கப்பட இருந்தது. ஆனால், அவரே தான் இதில் நடிப்பதாக கூறிவிட்டார்.
கூலி படம் குறித்து ஒரு நேர்காணலில் பேசும் போது, அவர் தான் கூலி படத்தில் கடைசி 10 நிமிடம் வருவதாகவும், அது பவர்ஃபுல் ரோல் என்றும் கூறியிருந்தார்.
அமீர்கான், தான் நடிக்கும் ஒரு படத்திற்கு ரூ.100-200 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவர் கூலி படத்தில் 10 நிம்ட ரோலில் நடிகக் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார் என்பது குறித்து அனைவரும் தேடி வருகின்றனர். அவர், இப்படத்திற்காக ரூ.20 கோடி வாங்கியிருப்பதாக ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இன்னொரு பக்கம், ரஜினி மீது கொண்ட அளவுகடந்த அன்பாலும் மரியாதையாலும், கூலி படத்தில் நடிக்க அவர் சம்பளமே வாங்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
அமீர்கானின் சம்பளம் குறித்து வரும் தகவல்கள் இணையத்தில் இருப்பவைதானே அன்றி, அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவுமே வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.